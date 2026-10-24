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Даниил Медведев разкри къде би искал да приключи състезателната си кариера

  • 24 окт 2026 | 18:44
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Бившият №1 в световната ранглиста и шампион от Големия шлем Даниил Медведев разкри къде би искал да изиграе последния си мач в професионалния тенис. След победата си над французина Теренс Атман на турнира в Алмати руснакът сподели, че най-добрият сценарий за него би бил да се оттегли у дома, ако надпреварите от ATP се върнат в Русия.

Медведев допълни, че Откритото първенство на САЩ също изглежда като много добра опция за неговия бенефис. Относно съперника за последния си двубой 30-годишният тенисист отбеляза, че би могъл да се изправи срещу непознат 18-годишен изгряващ талант, но двубой срещу друг руски състезател би бил далеч по-интересен за публиката.

Изявлението на Медведев идва на фона на впечатляващото му представяне през сезона. След колеблива минала година руският тенисист възвърна най-добрата си форма през 2026 г., спечели три титли и отново се изкачи до топ 5 на световната ранглиста, затвърждавайки позицията си сред най-добрите в света.

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