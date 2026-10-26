Може ли Лудогорец да развали "червената" еуфория преди завръщането на ЦСКА на "Армията"?

ЦСКА и Лудогорец се изправят един срещу друг в дербито на 12-ия кръг в efbet Лига. Сблъсъкът на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Двубоят ще бъде последен преди завръщането на "червените" в обновения им дом - стадион "Българска армия". Както е известно, от клуба обявиха, че следващото домакинство, което по програма е срещу Славия, ще се играе на новото модерно съоръжение в Борисовата градина.

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

В класирането двата отбора са разделени от една точка - столичани са втори, докато "орлите" заемат третата позиция. Трябва да отбележим обаче, че тимът на Игор Йовичевич е с мач по-малко от своя противник.

Преди четири дни футболистите на Маркус Гиздол имаха тежко гостуване в Дания, където завършиха наравно 2:2 с Нордселанд в среща от основната фаза на Лигата на конференциите. След пристигането на германския специалист ЦСКА показва лице, което радва армейските привърженици. Феновете се надяват доброто представяне да бъде затвърдено с позитивен резултат срещу Лудогорец.

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Разградчани също впечатляват под ръководството на Йовичевич, който се завърна начело на отбора с две категорични победи - над Арда (5:0) и Берое (3:0). Гостите ще направят всичко възможно да развалят "червената" еуфория преди откриването на "Армията", с което да дадат още по-сериозна заявка за титлата.

ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

Гиздол ще трябва да решава някои проблеми, свързани с отсъствието на контузените Жоел Цварц и Лео Перейра, а под въпрос остава участието на Диниш Алмейда. Добрата новина е завръщането на защитника Жан-Филип Гбамен, който също лекуваше травма. След изтърпяно наказание обратно в строя пък е Стефано Сенси.

Лудогорец вдига Квадво Дуа за дербито с ЦСКА

Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа, който беше аут повече от месец, вече е възстановен и се очаква да бъде на разположение за битката с ЦСКА. В лагера на "орлите" няма сериозни липси и наставникът им ще може да разчита на най-добрите си играчи в търсене на успеха.

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ЦСКА - Лудогорец

Начало: 19:30 часа

Съдия: Мариян Гребенчарски

Стадион: "Васил Левски", София

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