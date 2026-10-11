Ранното отпадане в Шанхай постави под въпрос участието на Джокович на Финалите на ATP

Загубата във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай с 6:4, 6:3 от поляка Хуберт Хуркач усложни значително сметките на Новак Джокович за класиране на Финалите на ATP в Торино. Сръбският ветеран, който наскоро спечели своята 102-ра титла в кариерата си на турнира в Пекин, не успя да пренесе добрата си форма на корта в Шанхай и напусна надпреварата рано.

След отпадането си Джокович заема девето място в годишната ранглиста "Race to Turin" с актив от 2,840 точки. В нормални обстоятелства това го оставя извън първите осем, които се класират за заключителния турнир на най-добрите през годината. Ситуацията обаче има важна подробност: световният номер едно Яник Синер, който е втори в гонитбата със 7,950 точки, обяви предсрочен край на сезона си поради контузия в коляното. Тъй като италианецът няма да участва в Торино, деветото място на Джокович на практика се превръща в последната осма квота за финалите.

Хуркач спря Джокович в Шанхай

Позицията на сръбския тенисист обаче далеч не е сигурна. Непосредствено зад него се намира Алекс де Минор, който заема десетото място с 2,690 точки – само на 150 точки разлика от Джокович. Тъй като австралиецът продължава участието си на турнири през есента, разликата между двамата може бързо да се стопи.

С оглед на графика си, Новак Джокович потвърди, че единственият турнир, на който планира да играе до края на редовния сезон, е "Мастърс"-ът в Париж. Сърбинът, който е седемкратен шампион във френската столица, ще се нуждае от силно представяне там, за да гарантира участието си за 17-и път на Финалите на ATP. Всички погледи остават вперени в представянето на неговите преследвачи в следващите седмици и развръзката в Париж.

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