Виктор Томов: Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним

Посрещачът на Пирин (Разлог) Виктор Томов беше обявен за Играч на мача въпреки загубата на тимът му от от шампиона Левски София с 0:3 гейма в последната среща от първия кръг на WINBET Супер Волей. След мача Томов заяви, че имат своите си цели, които ще се стараят да ги гонят, а ако може, и да ги надскочат, ще е по-добре.

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"Отборът на Левски е може би един от най-класните последните 4 години и го доказват с трофеи и игра. Ние дадохме всичко от себе си на терена, хвърлихме се. Знаехме, че играем срещу шампиона и от нас зависише да покажем, което можем. За момента явно не е достатъчно да ги победим, но да се надяваме за в бъдеще да е по-добре", призна Томов.

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"Отборът ни е млад и пълен с момчета, гладни за игра, така че мисля, че от тук нататък можем само да надграждаме. Тук, в нашата крепост може да победим всеки, не веднъж отборът на Разлог го е доказвал. Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним, а ако може, и да ги надскочим, ще е по-добре", допълни посрещачът.

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Снимки: AI