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Виктор Томов: Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним

  • 24 окт 2026 | 22:28
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Посрещачът на Пирин (Разлог) Виктор Томов беше обявен за Играч на мача въпреки загубата на тимът му от от шампиона Левски София с 0:3 гейма в последната среща от първия кръг на WINBET Супер Волей. След мача Томов заяви, че имат своите си цели, които ще се стараят да ги гонят, а ако може, и да ги надскочат, ще е по-добре.

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"Отборът на Левски е може би един от най-класните последните 4 години и го доказват с трофеи и игра. Ние дадохме всичко от себе си на терена, хвърлихме се. Знаехме, че играем срещу шампиона и от нас зависише да покажем, което можем. За момента явно не е достатъчно да ги победим, но да се надяваме за в бъдеще да е по-добре", призна Томов.

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"Отборът ни е млад и пълен с момчета, гладни за игра, така че мисля, че от тук нататък можем само да надграждаме. Тук, в нашата крепост може да победим всеки, не веднъж отборът на Разлог го е доказвал. Имаме си нашите цели, ще се стараем да ги гоним, а ако може, и да ги надскочим, ще е по-добре", допълни посрещачът.

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Снимки: AI

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