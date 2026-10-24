Благовест Катранджиев: Имаме състезатели, които с натрупване на мачовете ще играят по-уверено

Наставникът на Пирин (Разлог) Благовест Катранджиев коментира след загубата от шампиона Левски София с 0:3 гейма в последната среща от първия кръг на WINBET Супер Волей, че имат състезатели, които с натрупване на мачовете ще играят по-уверено.

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"Все пак играхме с шампиона, а не с някой случаен отбор. В началото започнахме добре, вървяхме нормално до 16-ата точка, но направихме няколко индивидуални грешки и след това не бяхме толкова сигурни, те ни дръпнаха и не можахме да ги стигнем. Вижда се, че пак ще имаме проблем основно на посрещане на джъм-флот сервис, но имаме състезатели, които с натрупване на мачовете ще играят по-уверено", сподели Катранджиев.

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"Очакваме един труден мач с Металург, въпреки че сме домакини. Трябва да излезем на 100%, защото това са мачовете, които трябва да ги вземем", каза още треньорът на разложани.

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