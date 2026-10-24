Левски започна защитата на титлата с чиста победа над Пирин в Разлог

Шампионът Левски София стартира с победа в новия сезон на WINBET Супер Волей.

Воденият от Николай Желязков тим надигра като гост Пирин (Разлог) с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) в среща от първия кръг, играна в зала „Септември“.

Старши треньорът на Левски Николай Желязков даде почивка на най-опитния си волейболист Тодор Скримов, който не пътува до Разлог и бе заменен в стартовия състав от Светослав Иванов.

Волейболистите на Левски, които преди няколко дни спечелиха Суперкупата на България поведоха със 7:6 след атака на Светослав Иванов. Атака на Виктор Томов и равенство при 7:7. “Сините” успяха да поведат с 11:7 и 14:11. Двоен блок на Пирин спря атака на Кристиян Титрийски и равенство при 16:16. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Атака на Светослав Иванов и “сините” дръпнаха с 19:16, а малко след това и с 20:16. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Атака на Кристиян Титрийски и 25:19 за Левски в първата част.

Пирин поведе със 7:4 и 10:7 в началото на втората част. Светослав Иванов атакува по правата от зона 4 и 8:10. Виктор Томов атакува мощно за 11:8. Блокаут на Виктор Томов и 16:14 за Пирин. Единична блокада на Адриан Ганев спря атака на Димитър Дулчев и равенство при 17:17. Виктор Томов атакува в аут и Левски поведе с 19:18. Атака на Кристиян Титрийски и 22:19 за Левски. Димитър Дулчев атакува в мрежата и Левски спечели втората част с 25:21.

Шампионите дръпнаха със 7:0 след ас на Петко Петков и блокади на Кристиян Титрийски и Адриан Ганев. Последваха 5 поредни точки за Пирин - 5:7. “Сините” поведоха с 15:9. Светослав Иванов атакува за 16:10. Ас на Петко Петков и 18:11. Адриан Ганев атакува високо в центъра за 19:13. Пайп на Светослав Иванов направи 22:15. Атака на Светослав Иванов и победа за Левски в третата част с 25:18 и 3:0 гейма.

„Сините“ спечелиха и трите гейма и записаха първите си 3 точки в първенството. Столичани завършиха с 56% ефективност в атака срещу 45% за домакините, а при позитивното посрещане имаха предимство с 50% срещу 35%. Пирин се представи по-добре на блокада, реализирайки 9 точки от този елемент срещу 5 за гостите.

Светослав Иванов стана най-резултатен за Левски с 13 точки (1 блок, 67% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +10) и бе избран за MVP.

Кристиан Титрийски добави 12 точки, а Гордан Люцканов се отчете с 11 точки (69% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +8).

За Пирин Иван Тасев завърши с 11 точки (3 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +7). Димитър Дулчев добави 10 точки (1 ас, 39% ефективност в атака - +1).

ПИРИН (РАЗЛОГ) – ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:3 (19:25, 21:25, 18:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Виктор Томов 8, Костадин Гаджанов 4, Димитър Дулчев 10, Иван Тасев 11, Павел Душков 5 – Дафин Коцаков – либеро (Любомир Златков, Димитър Копанаров, Михаил Петров, Вилиян Хаджиев 1, Георги Елчинов, Ерик Георгиев 4)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

ЛЕВСКИ: Петко Петков 3, Кристиан Титрийски 12, Гордан Люцканов 11, Светослав Иванов 13, Лазар Бучков 6, Адриан Ганев 7 – Ивайло Донов – либеро (Димитър Добрев – либеро, Антон Станчев, Георги Димитров, Йоан Костадинов, Мартин Татаров, Филип Марински, Димитър Пейчинов).

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

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