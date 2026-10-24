Светослав Иванов: Просто се опитахме да играем с по-малко грешки

Посрещачът на шампиона Левски София Светослав Иванов стана най-резултатен с 13 точки при победата като гост на Пирин (Разлог) с 3:0 гейма в последната среща от първия кръг на WINBET Супер Волей.

"Просто се опитахме да играем с по-малко грешки. Не рискувахме на сервис, а по-скоро давахме шанс на отборът на Пирин да сбърка и това ни се отблагодари. Не играхме силов волейбол, а бяхме търпеливи и се справихме доста добре с това", коментира Иванов след мача.