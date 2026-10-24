Николай Желязков: Направихме един изключително силен мач! Това е едно прекрасно начало на сезона

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков заяви след победата като гост на Пирин (Разлог) с 3:0 в последната среща от първия кръг на WINBET Супер Волей, че са направили един изключително силен мач и това е едно прекрасно начало на сезона.

Левски започна защитата на титлата с чиста победа над Пирин в Разлог

"Днес направихме един изключително силен мач. Бяхме много концентрирани и изключително добре изигран мач във всички елементи - на посрещане, в атака, на блокада, в защита, сервирахме много добре. Успяхме да затрудним отбора на Пирин много. Не казвам нищо ново, тук се играе много трудно, но успяхме да спечелим три точки в Разлог. Това е едно прекрасно начало на сезона", сподели Желязков.

"Всички играха много добре днес. Светльо Иванов се включи прекрасно в игра. Нямам съмнение, че той ще играе добре през сезона. Просто му трябва време да привикне към системата на игра и все по-добре му се получават нещата. Това е начинът и пътя, по който трябва да продължим да работим. Не трябва да мислим, че по някакъв начин сме стигнали някакво ново ниво. Има още много потенциал да се развиваме и още много работа през сезона, за да стигнем до там докъдето можем. С тези млади момчета имаме потенциал да се развием много добре, дано да сме здрави", каза още наставникът на шампионите.

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