Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен

Собственикът и управляващ директор на пистата „Писта на Америките“ Боби Епстийн отговори на критиките на Макс Верстапен, че неравностите на трасето в Остин са извън контрол. Босът подчерта, че по-голямата част от съоръжението е в отлично състояние, като изключение прави единствено първи завой, където проблемът не може да бъде решен бързо.

Преди старта на уикенда за Гран При на САЩ Верстапен определи настилката на тексаското трасе като напълно неприемлива. След състезанието в Сингапур пилотът на Ред Бул дори се пошегува, че след Остин ще има нужда от нов гръбначен стълб, но в навечерието на състезателните сесии тонът му стана далеч по-сериозен.

Howdy, Qualifying Day! 🤠✨ #F1 #USGP https://t.co/1C0DJ8GfyE — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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„Пошегувах се след предишното състезание, но честно казано ситуацията не е шега. От години повтаряме едно и също и нещата започват да излизат извън контрол. Обожавам това трасе, конфигурацията е сред най-добрите в света, а градът е прекрасен. Но тези неравности са недопустими. През годините изравняваха настилката тук-там, но това е просто слагане на лепенка върху сериозен проблем“, заяви нидерландецът.

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Верстапен дори разкри, че неравните трасета във Формула 1 вече са се отразили негативно на гърба му и това го притеснява все повече с напредването на възрастта. Той обясни, че направените медицински прегледи са показали увреждания в долната част на гръбнака му.

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Епстийн: Вдлъбнатината на първи завой няма лесно решение

В интервю за ESPN Боби Епстийн не отхвърли напълно критиките. Той призна за дефект в зоната на първи завой, но настоя, че останалата част от трасето е в перфектно състояние, позовавайки се и на разговори с пилоти от Световния шампионат по издръжливост, които наскоро се състезаваха в Остин.

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„Не ни е приятно, че има неравност в долната част на първи завой. Разбрахме за нея едва тази седмица, иначе щяхме да я оправим. Но останалите неравности, за които Макс говори, вече са премахнати. Пистата е в много добра форма. Говорих с пилоти от шампионата по издръжливост и те потвърдиха, че нямат оплаквания. Единствено на първи завой има проблем, който и за мен е неприемлив. Става дума за вдлъбнатина, а не за издутина. Ако беше издутина, щяхме да я изшлайфаме за една нощ, както се е правило и на други писти. При вдлъбнатина обаче няма лесен и бърз начин за ремонт“, обясни Епстийн.

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След първите свободни тренировки в петък обаче четирикратният световен шампион отново отчете спецификата на настилката като сериозно предизвикателство, макар да даде като цяло положителна оценка за началото на състезателния уикенд.

„Уикендът започна добре. Това трасе никога не е лесно, когато търсиш баланса между бавните и бързите завои. Неравностите допълнително усложняват задачата да намериш точния ритъм с болида. Работихме именно върху това между първата и втората тренировка. Имаме още детайли за изчистване, но денят със сигурност не беше лош“, заключи Верстапен.

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Снимки: Gettyimages