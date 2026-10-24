Челси 0:0 Тотнъм, по едно спасяване на двамата вратари

Челси и Тотнъм играят при резултат 0:0 на “Стамфорд Бридж” в лондонско дерби от осмия кръг на Премиър лийг. “Сините” влизат в двубоя от много по-добра позиция, след като след два поредни успеха се изкачиха до четвъртото място във временното класиране. “Шпорите” пък в понеделник постигнаха едва първата си победа от началото на сезона, надделявайки над Ковънтри. Само Брайтън и Манчестър Сити са вкарали повече голове от Челси в първенството до момента.

Тотнъм има само една победа на “Стамфорд Бридж” от 34 сблъсъка в ерата на Висша лига. Тя беше през 2018 година.

Our Chelsea. 💙 #CFC | #CHETOT https://t.co/G5ua5Ufr3Y — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2026

Чаби Алонсо е направил две промени в състава си, като и двете са принудителни. Майк Пендерс очаквано започва на вратата на мястото на Емилиано Мартинес, който пострада след тежък сблъсък в мача с Евертън. Лошата новина за домакините е отсъствието на голмайстора на отбора Жоао Педро. Вместо него стартира Жовани Кенда.

Роберто Де Дзерби също е извършил две корекции, Матеуш Фернандеш и Матис Тел започват за сметка на Тосин Адарабиойо и Доминик Соланке. Джеймс Мадисън запазва мястото си, въпреки че участието му бе под въпрос.

The Tottenham boys 🫶 https://t.co/owTyyhvGKC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 24, 2026

Тотнъм бе отборът, който се адаптира по-добре към по-тежките атмосферни условия и контролираше играта в началото. Домакините обаче първи стигнаха до голяма възможност. В 14-ата минута Палмър нанесе много добър фалцов удар от границата на наказателното поле, но Кински се намеси блестящо и изби.

Челси: Пендерс; Ачеампонг, Лакроа, Колуил; Нето, Кайседо, Хендерсън, Хато; Палмър, Куенда, Роджърс

Тотнъм: Кински, Грей, Ван Хеке, Ван де Вен, Робъртън, Тонали, Фернандес, Кудус, Мадисън, Мармуш, Тел

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Снимки: Gettyimages