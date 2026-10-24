Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, греда на Ндиайе

Астън Вила и Манчестър Сити играят при резултат 1:0 на “Вила Парк” в един от най-интересните двубой от осмия кръг на Премиър лийг. “Гражданите” оглавяват временното класиране с пълен актив, докато бирмингамци не започнаха много добре кампанията в шампионата и са на 12-и с едва осем точки. Вила обаче спечели четири от последните шест сблъсъка със Сити във Висшата лига, в това число и последния двубой на отбора под ръководството на Джосеп Гуардиола. Бирмингамци постигнаха победи в предишните три от тези сблъсъци, които се играха на техния стадион. Като цяло Вила се намира в добра форма, записвайки шест успеха и едно реми в последните си седем срещи във всички турнири. В 11-те си мача от началото на сезона Сити пък допусна поражение само от ПСЖ в Шампионската лига, ако не се има предвид мачът преди началото на сезона срещу Арсенал за “Къмюнити Шийлд”.

Двамата мениджъри са направили по четири промени в своите състави.

#UpTheVilla https://t.co/Vc60s1dlnN — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Йохан Манзамби, Мати Кеш, Ян Маатсен и Бубакар Камара се завръщат сред титулярите на Унай Емери. Емилиано Буендия, Тайрън Мингс, Рос Баркли и Бубакар Камара има отстъпват местата си.

Голямата новина в състава на Енцо Мареска е, че Ерлинг Холанд, който остана на скамейката в мача с АЕК, започва на върха на атаката. Марк Геи, Илиман Ндиайе и Жереми Доку също стартират. Фил Фоудън, който направи хеттрик във вторник, е сред резервите.

Leading the line! 💪 https://t.co/xvBtZUAK5N — Manchester City (@ManCity) October 24, 2026

Домакините започнаха по-добре и в началото Маатсен и Алисон отправиха удари. В седмата минута Вила излезе напред в резултата след груба грешка на Марк Геи. Диаш даде успореден пас към него, но английският национал много лошо се опита да си поеме топката и тя се озова в Макгин, който веднага изведе Джаксън. Нападателят преодоля Андерсън и стреля под напречната греда.

Сити реагира и пое контрола. В 13-ата минута Ндиайе влезе отдясно и отправи много опасен удар към ъгъла, но Сузуки внимаваше и се намеси.

Гостите имаха претенции за дузпа в 19-ата минута, когато Енцо Фернандес бе подпрян с две ръце от Жоао Гомеш в наказателното поле и много леко падна. Нарушение обаче нямаше. Веднага след това Вила направи опасна контраатака. Джаксън се озова на границата на наказателното поле, справи се с Геи и стреля, но топката премина встрани.

В 21-вата минута Доку елиминира Алисон около аутлинията, след което центрира добре към Шерки. Той стреля от няколко метра, но не успя да нанесе качествен удар и Сузуки отново спаси. Японецът за пореден път се намеси след изстрел от далечна дистанция на Хусанов.

Сити се приближаваше към гола. В 29-ата минута Ндиайе нанесе много хубав удар от границата на наказателното поле, но топката срещна далечната греда.

Алисон имаше чудесна възможност да удвои преднината на домакините в 40-ата минута, когато влезе отдясно в наказателното поле, справи се с Фернандес, но се забави с удара и в крайна сметка Диаш направи страхотен шпагат, с който го блокира в последния момент.

Астън Вила: Сузуки, Кеш, Линдельоф, Торес, Маатсен, Макгин, Камара, Гомес, Алисон, Манзамби, Джаксън

Манчестър Сити: Донарума, Хусанов, Диас, Геи, Гвардиол, Андерсън, Фернандес, Ндиайе, Шерки, Доку, Хааланд

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Снимки: Gettyimages