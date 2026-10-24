Преди 50 години: Ники Лауда отстъпи световната титла на Джеймс Хънт

Развръзката на сезон 1976 във Формула 1 остава сред най-вълнуващите и същевременно подценявани финали в историята на моторните спортове. Годината предлага яростен сблъсък между Макларън и Ферари, изпълнен със спорни дисквалификации, оцеляване на косъм от смъртта на действащия тогава шампион и незабравима кулминация в дебютната Гран При на Япония.

Преди финалния старт на пистата „Фуджи“ Ники Лауда води в генералното класиране с 68 точки срещу 65 за Джеймс Хънт. По тогавашната система за точкуване, при която първите шестима получават точки (9-6-4-3-2-1), британецът се нуждае от минимум трето място, за да спечели титлата, в случай че австриецът остане извън зоната на точките.

On this day, 24th October 1976, James Hunt secured the World Championship. After a dramatic season which featured the almost fatal accident of Niki Lauda, the championship finale would occur at the Fuji Speedway. In extremely poor conditions, the majority of the drivers didn't want to race but the Grand Prix went ahead. Niki Lauda withdrew on lap two adding that "my life is worth more than a title." James Hunt secured the championship by just one point. #F1 — Paul McGinnes (@McGF192) October 24, 2026

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Сезонът е белязан от драматични обрати: Хънт е дисквалифициран след победа на пистата „Брандс Хеч“, а Лауда едва оцелява след зловещата катастрофа в Гран При на Германия, където на два пъти получи последно причастие, преди да се завърне на пистата, слад като пропуска само две състезания.

На днешната дата в деня на надпреварата в Япония небето се отваря и проливният дъжд отлага старта, докато пилотите спорят дали е безопасно да се кара. В крайна сметка състезанието започва, но още във втората обиколка Лауда се прибира в бокса и доброволно слиза от колата с думите, че животът му струва повече от всяка титла. Въпреки опитите на Ферари да го убедят да продължи, австриецът остава непреклонен. Малко след това двукратният световен шампион Емерсон Фитипалди също се отказва поради тежките метеорологични условия.

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Хънт продължава да кара и се движи уверено към първото място, но изсъхващата настилка довежда до тежко износване на гумите му. Закъсняло спиране в бокса го праща на пета позиция — с две места по-надолу от нужния резултат за триумф.

В 71-ата от общо 73 обиколки Хънт успява да изпревари последователно Алън Джоунс и Клей Регацони, за да се изкачи до заветната трета позиция. С преднина от само една точка той грабва короната и се превърна в шестия световен шампион от Великобритания след Майк Хоторн, Греъм Хил, Джим Кларк, Джон Съртийс и Джаки Стюарт.

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Победата в самото състезание отиде при Марио Андрети с Лотус, но истинският център на вниманието бе титаничният дуел между Лауда и Хънт — съперничество, което десетилетия по-късно бе пресъздадено и на големия екран във филма „С пълна газ“ от 2013 година.

Instead of that prat, raise your glass today to a proper racer who never hid behind driving a computer. OTD 1976, half a century ago *today*, James Hunt, our most glorious playboy sportsman, beat Niki Lauda in the blinding spray of the Mount Fuji foothills, to win the Formula One World Championship title. The night before the race, the only things he wanted to free were the uniforms from the string of BA air hostesses traipsing to his hotel room. — Rush (@exRAF_Al) October 24, 2026

След върха през 1976 г. Хънт не успя да задържи същото ниво, докато Лауда си върна шампионския трофей през 1977 г. До средата на 1979 г. и двамата се оттеглиха от Формула 1. Лауда все пак направи сензационно завръщане през 1982 г. с болида на Макларън и през 1984 г. завоюва третата си световна титла. И до днес легендарният австриец остава единственият пилот в историята на спорта, печелил световния шампионат с Ферари и с Макларън.

Today is 50 years to the day since James Hunt's F1 title win 🏆 The 1976 season is fondly celebrated as one of the greatest in history, due to Hunt and Niki Lauda's fierce title fight #F1 https://t.co/PpeiiRDnij — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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Снимки: Gettyimages