Верстапен не чете книги, включително и тази на Хорнър

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна с усмивка, че не чете книги, след като бе попитан за мнението му относно автобиографията на Кристиан Хорнър, озаглавена „Drive“, която излезе от печат по-рано тази седмица.

Нидерландският пилот отклони въпроса с доза ирония и даде ясно да се разбере, че няма никакво намерение да се рови в миналото или да коментира спомените на бившия шеф на отбора на Ред Бул от годините му в моторните спортове.

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Съвсем естествено, Верстапен заема централно място в мемоарите, имайки предвид съвместните им огромни успехи. Въпреки това 29-годишният състезател не прояви интерес да потвърждава или опровергава описаните събития – включително твърденията, че дългогодишният съветник Хелмут Марко първоначално е бил против промотирането му от Торо Росо в Ред Бул през 2016 година.

Запитан дали той или баща му – бившият пилот от Формула 1 Йос Верстапен, са прочели книгата и какво мислят за съдържанието ѝ, нидерландецът отговори духовито пред медиите с въпрос на въпроса:

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„Защо точно аз и баща ми? А не майка ми или сестра ми?“

След като му бе припомнено, че двамата с баща му са често споменавани на страниците на изданието, той добави:

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„Защото работихме заедно много дълго време, нали? Честно казано, не съм чел книгата. Аз по принцип не чета книги. Освен това не виждам смисъл да седя тук и да обяснявам: „Е, това е вярно, онова не е вярно, аз мисля по този начин, видял съм нещата различно“. Всички тези събития са останали в миналото. Прекарахме страхотни моменти заедно и имахме много дълго професионално партньорство. За мен обаче най-важното е това, което се случва тук и сега.“

Верстапен подчерта, че мислите му са насочени единствено напред към състезанията, стремежа да запази победната си серия и битката за титлата през следващата кампания. В момента той се подготвя за опит да завоюва трети пореден триумф в надпреварите от календара.

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„Концентриран съм върху предстоящия уикенд и върху следващата година. Чувствам се отлично в отбора - обобщи Верстапен. - С времето хората се променят – едни идват, други си отиват. Нямам нужда да преразказвам всичко от моя гледна точка за това какво точно се е случило в миналото. Гледам само към бъдещето и се наслаждавам на състезанията.“

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Снимки: Gettyimages