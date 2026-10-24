Марко Бедзеки вдъхна кураж на Хорхе Мартин в битката за титлата в MotoGP

Звездата на Априлия Марко Бедзеки изрази категоричната си подкрепа към съотболника си Хорхе Мартин след тежкия инцидент, който извади испанеца от надпреварата за Гран При на Австралия. Въпреки сериозния удар по шампионските амбиции на състезателя на Априлия, Бедзеки подчерта, че битката за короната в MotoGP далеч не е приключила.

Световният шампион за 2024 година пристигна на пистата „Филип Айлънд“ с крехък аванс от две точки на върха на генералното класиране. Мартин потегли от четвърта позиция в спринта днес и веднага се включи в дуел за победата с прекия си опонент Марк Маркес. В осмия тур обаче, движейки се на второ място, испанецът претърпя тежко падане с висока скорост на завой номер 8 и счупи китката си.

Thinking of @88jorgemartin 🫶 @Marco12_B shares a message for his teammate 🥺 #AustralianGP🇦🇺 https://t.co/NuZzxMqLgx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

Хорхе Мартин след тежкия инцидент: Жив съм, това е най-важното!

Тежката контузия извади Мартин от неделния старт в Австралия и постави под сериозен въпрос участието му в Гран При на Малайзия през следващата седмица. Инцидентът дава сериозно предимство на Маркес с Дукати, който вече води с 10 точки на върха при оставащи едва пет кръга до края.

Въпреки създалата се ситуация, Бедзеки застана плътно зад своя колега и отказа да го отпише от спора за трофея.

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„Истинско нещастие за Хорхе, за отбора и за всички в Априлия, защото той вършеше страхотна работа. Очевидно обаче нищо все още не е решено. Както сме виждали многократно в този шампионат, всичко може да се случи. Изпращам му голяма прегръдка“

Самият Бедзеки знае колко бързо могат да се променят обстоятелствата на пистата. По-рано през сезона италианецът имаше преднина от над 30 точки, докато Маркес изоставаше със 102 пункта след старта за Гран При на Италия.

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Силно завръщане за Бедзеки в спринта

Бедзеки премина през трудна квалификация при смесени метеорологични условия в събота сутринта и трябваше да потегли едва от девета позиция на решетката. Въпреки че в началото на спринта се озова извън зоната на точките, той демонстрира силно темпо и успя да си пробие път до престижното четвърто място.

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„Не съм доволен от представянето си в квалификацията. За съжаление, не успях да сглобя достатъчно бърза обиколка, за да стартирам по-напред. Разочароващо е, защото бях много конкурентоспособен както на мокро, така и на напълно сухо трасе, но при променливите условия не открих нужната скорост. Доволен съм обаче от спринта, забавлявах се на пистата“, сподели състезателят.

След надпреварата в Австралия Бедзеки заема третата позиция в генералното класиране, на 50 точки зад лидера Маркес. При евентуално по-продължително отсъствие на Мартин, именно италианецът може да се превърне в единствената надежда на Априлия за титлата в заключителните пет кръга от кампанията.

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Снимки: Gettyimages