Очаквайте на живо: UFC 333 с два шампионски сблъсъка

Следете сблъсъците от бойната галавечер UFC 333 в реално време със Sportal.bg.

Медията ни ще отрази в реално време всички вълнуващи битки от основната карта на бойна гала UFC 333, която се провежда в зала "Арена Етихад" в Абу Даби.

Волкановски защитава титлата срещу непобедения Евлоев

В основното събитие на вечерта шампионът в категория перо Александър Волкановски се изправя срещу непобедения претендент Мовсар Евлоев. Евлоев разчита на доминираща борба и постоянно темпо, докато австралийският шампион залага на богат опит и комбинативност в стойка и партер. Ще запази ли титлата си Волкановски?

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Пьотр Ян срещу Мераб Двалишвили в решителна трилогия

Основният подгряващ двубой на галата предлага поредния епизод от оспорваното съперничество в категория петел, където шампионът Пьотр Ян среща Мераб Двалишвили. Руснакът си върна титлата именно срещу Двалишвили на UFC 323 с единодушно съдийско решение, като неутрализира борбата му и наложи тотален превес в страйкинга. Сега грузинският боец влиза в третия им двубой с амбицията да върне пояса на кръста си, а Ян е устремен да утвърди позицията си на върха в дивизията.

Волкановски и Евлоев са в категория преди UFC 333

Останалите двубои от програмата на UFC 333

Основна карта:

- Категория муха: Лоун'ер Кавана срещу Рамазан Темиров

- Тежка категория: Александър Волков срещу Ризван Куниев

- Категория перо: Аарон Пико срещу Лосене Кейта

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