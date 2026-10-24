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Шампионът остава! Александър Волкановски нанесе първа загуба на Мовсар Евлоев!

  • 25 окт 2026 | 00:07
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Александър Волкановски победи Мовсар Евлоев с технически нокаут във втория рунд в главния двубой на събитието UFC 333 в Абу Даби.

Австралиецът зае центъра на клетката и започна да финтира съперника си и да атакува с прави удари. След първата минута и половина Волкановски започна да скъсява дистанцията и да атакува с крошета.Евлоев понасяше добре ударите. Той се опита да отбележи поваляне, но на два пъти бе блокиран. В третия си опит руснакът пренесе двубоя на земя, но за кратко.

38-годишният боец от Мелбърн откри по-добре и втората част с мощен десен прав в брадичката на Евлоев. Боецът от Ингушетия се озова зад Волкановски, но при опита си за поваляне остана на земята по гръб. След кратък период на контрол на земята за Волкановски бойците се изправиха и австралиецът заби две поредни силни десни крошета в главата на 32-годшиния руснак. В последната минута Волкановски отново нарани съперника си с десни крошета, а след това и го събори на земята. Там последва лавина от удари и реферът на двубоя сложи край пет секунди преди гонга.

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