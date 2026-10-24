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Арън Пико с експресна победа в Абу Даби

  • 24 окт 2026 | 21:30
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Арън Пико нокаутира Лозен Кейта в двубой от основната бойна карта на събитието UFC 333. Oще в първия рунд на дуела в "Етихад Арена" американецът надделя над бившия шампион на европейската верига "Октагон" в две категории Лозен Кейта.

С първата си атака бившият национал на САЩ по борба събори съперника си на земята. Кейта успя да се върне на краката си и да се отдалечи от Пико, но в последвалите размени в стойка Пико нанесе мощни крошета и десен прав на съперника си и го прати на земята.

След края на двубоя Пико пожела двубой за титлата или реванш с Лирон Мърфи, който нанесе загуба на Пико в дебюта му в UFC.

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