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Лоунър Кавана вдигна "Етихад Арена" на крака с красив нокаут

  • 24 окт 2026 | 22:29
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Лоунър Кавана победи Рамазан Темиров с технически нокаут в първия рунд в двубой от основната бойна карта на събитието UFC 333 в Абу Даби.

Битката започна с боксови размени от далечна и средна дистанция. В типичния си стил Темиров търсеше силни попадения с крошета и овърхенд удари още на старта, но англичаниинът спазваше дисциплина в защита и не допусна да бъде разклатен. Кавана стоеше на разстояние и ударите на узбекистанеца минаваха на милиметри от целта или върху ръкавиците на лондончанина.

В последната минута на рунда Кавана пласира мощен ляв ъперкът в главата и разклати Темиров. Той продължи атаката си със серия от крошета и ъперкъти и азиатецът падна на земята. Кавана продължи офанзивата си и там и реферът Майк Белтран сложи край на двубоя.

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