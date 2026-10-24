Волков спечели руското дерби на UFC 333

Александър Волков победи Ризван Куниев с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието UFC 333 в Абу Даби. Победата бе седма в последните осем двубоя за руснака.

Волков зае центъра на октагона и пое инициативата в двубоя от самото начало. Опитният боец използва отлични боксови комбинации и кикове, за да държи съперника си на дистанция. Московчанинът използваше предимно кикове с левия крак в тялото на Куниев. В последната минута на първия рунд Куниев успя да скъси дистанцията и да нанесе удари в клинч, но Волков умело излезе в страни.

През втората част Куниев се опита да миксира удари със събаряния, но Волков защити всички опити за поваляния. В средата на рунда Куниев пласира красиво изпълнение на "Супермен пънч". Волков понесе добре удара. 40 секунди преди гонга Волков притисна съперника си към клетката, за да си отдъхне, но след това освободи клинча и отбеляза няколко силни боксови комбинации.

Куниев започна третата част експлозивно. Той предприе стратегия вабанк и се втурна в атака и в средата на тази част пласира мощен юмрук чрез завъртане. Волков отвърна с мощен ритник в прасеца на Куниев, който го прати на земята. Волков последва опонента си и зае доминираща позиция на гърба му. Той се опита да го откаже със задушаваща техника, но Куниев се отбраняваше добре до края на рунда и оцеля.

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