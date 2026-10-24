Ян обърна Двалишвили в луд мач и си запази титлата

Пьотр Ян победи с единодушно решение Мераб Двалишвили с основния подгряващ двубой на събитието UFC 333. След пет рунда оспорвана битка в "Етихад Арена" в Абу Даби арбитрите край октагона определиха, че Ян е направил нужното, за да запази титлата при 61-килгорамовите и да запише своята 21-ва победа в професионалния ММА.

Това бе трета битка между Двалишвили и Ян. В първия дуел помежду им грузинеца надделя, но в края на миналата година и тази вечер в Абу Даби с вдигната ръка завърши Пьотр Ян.

Битката започна с размяна на кикове. Двалишвили първи вкара в обращение боксова комбинация, а секунди след това пробва и първото си събаряне. Ян се защити добре, но получи удар след опита за поваляне на грузинеца. Двалишвили пробва още няколко събаряния до края на рунда, но така и не стигна до позиция в партер. Ян показа отлична дефанзивна борба, но това отне много от силите му.

Вторият рунд започна с много динамика и размени в стойка, а Двалишвили усили офанзивата си с множество опити за събаряния и разнообразие в стойка. И в тази част боецът от Тбилиси не успя да стабилизира контрол на земята след събаряне, но не намали темпото и поддържаше висок обем от атаки в краката и със захват през кръста на Ян. Руснакът пускаше все по-малко удари.

В третия рунд Ян се върна в двубоя. Той зае центъра на клетката и пласира по-добрите боксови комбинации. Основно оръжие за руснака с китайски корени бе комбинацията му от два поредни прави удара. 70 секунди преди края на тази част Ян разклати Мераб с ъперкът и кроше, а секунди по-късно рани съперника си и с ритник в черния дроб. Грузинецът се възстанови и оцеля до гонга.

Страйкинг офанзивата на Ян продължи в четвъртия рунд. 33-годишният руснак разклати съперника си и го разкървави в средата на тази част. Боецът с прякор "Безмилостния" завърши по-добре и тези пет минути и така всичко се реши в последния рунд.

Мераб откри рунда с мощна комбинация от прав удар и кроше. Пьотр Ян отвърна с по-силни и точни попадения. Руснакът предприе стратегията да контрира всяка атака на Двалишвили и да отвръща с по-силни значителни удари и в края на битката се виждаше, че Мераб е окървавен и лицето му е разбито.

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