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Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

  • 24 окт 2026 | 10:25
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Може ли да видим нови таланти от "Ла Масия" в Ел Класико

Ориан Горен, един от най-големите таланти на „Ла Масия“, тренира този петък с първия отбор на Барселона под ръководството на Ханзи Флик. Младият полузащитник се включи в заниманието заради отсъстващите футболисти в състава, както и заради доверието, което треньорът вече демонстрира към него по време на предсезонната подготовка. Всъщност Горен беше играчът от втория отбор, който се задържа най-дълго в подготовката на представителния тим през лятото, като дори взе участие в мача за трофея „Жоан Гампер“.

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Футболистът, роден през 2009 г. и навършил едва наскоро 17 години, притежава изключителни качества, които го отличават от останалите. Треньорите и специалистите в „Ла Масия“ са единодушни, че става дума за природен талант, чиито движения и технически изпълнения напомнят на Педри. Във втория отбор Горен е несменяем титуляр за Жулиано Белети. Той е участвал във всички мачове, в които е бил на разположение, с изключение на две срещи, които е пропуснал заради ангажименти с националния си отбор по време на международната пауза.

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Заради отсъствието на Дани Олмо в средата на терена Флик е решил да заложи на младия талант. Според информация на каталунския вестник "Спорт" идеята е Горен отново да тренира с първия отбор в събота и да попадне в групата за неделното Ел Класико срещу Реал Мадрид. Това е напълно реална възможност.

Ако се случи, това ще бъде първата официална повиквателна на Горен за представителния отбор. Досега той никога не е попадал в групата за мач от Ла Лига или от който и да било друг официален турнир. Флик иска да продължи да следи отблизо развитието му, а изглежда, че пред младия футболист се открива именно такава възможност.

Освен Горен, треньорът повика за петъчната тренировка и Ебрима Тункара и Алекс Кампос. Тункара е друг от изключителните таланти на академията, към когото се възлагат големи надежди. Неговото включване в заниманието също представлява новост. От своя страна Кампос вече беше повикан в групата за мача срещу ПСЖ в Шампионската лига.

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Присъствието му в състава ще зависи от състоянието на Жул Кунде, за когото ще се вземе решение в последния момент. Ако французинът не бъде включен в групата, се очаква Кампос отново да получи повиквателна. Той също е сред незаменимите футболисти на втория отбор, а евентуалното му отсъствие ще принуди Белети да направи промени в центъра на защитата за неделния двубой срещу Олот.

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В такъв случай партньор на Гариба в центъра на отбраната може да бъде Маянс или Жувенсли Онстейн.

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