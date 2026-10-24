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"Марка": Моуриньо потуши пожарите в Реал Мадрид

  • 24 окт 2026 | 09:36
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Във Валдебебас постепенно се завръща спокойствието в съблекалнята на Реал Мадрид, каквото отдавна не се е усещало. Жозе Моуриньо успява да изгради добра връзка с най-влиятелните футболисти в отбора, а всички оценяват особено високо неговата непосредственост и начина, по който управлява отношенията в групата.

„Много са доволни от него. Той е изключително близък с играчите“, споделят източници от съблекалнята на Реал Мадрид пред "Марка" - един от близките до клуба вестници в испанската столица.

Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми
Жозе Моуриньо: В Реал Мадрид няма недосегаеми

Уважението, което португалецът предизвиква с постиженията си в треньорската професия, е безспорно. Но има и нещо друго, което прави разликата в ежедневната работа. Моуриньо остава с футболистите след тренировките, шегува се с тях и знае как да подхожда към всеки според характера му. Именно тази непосредственост помага за изграждането на специална връзка с отбора.

„Знае много добре как да управлява егото на футболистите и как да подходи към всеки според индивидуалните му особености“, разказват източници от тренировъчната база на Реал Мадрид, пак пред "Марка".

Първите 100 дни на Моуриньо в Реал Мадрид: 81% победи, спокойствие и край на кошмара с контузиите
Първите 100 дни на Моуриньо в Реал Мадрид: 81% победи, спокойствие и край на кошмара с контузиите

Промяната е особено значима на фона на случилото се в предишните периоди. Престоят на Чаби Алонсо и Алваро Арбелоа беше белязан от различни разногласия с футболисти от състава. Възникналите конфликти постепенно доведоха до дистанциране между треньорските щабове и част от играчите.

В съблекалнята се оформиха различни настроения, като имаше както поддръжници, така и противници на треньорите. Това създаде обстановка, която допълнително затрудняваше управлението на отбора.

Сега обаче сигналите, които идват отвътре, са съвсем различни. Най-влиятелните футболисти са доволни от отношението към тях и от начина на управление, който съчетава авторитет, опит и непосредственост.

Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие
Моуриньо: В Реал Мадрид няма и не може да има спокойствие

Моуриньо не само успява да намери правилния подход към играчите, но и постепенно печели тяхното доверие. Независимо от резултатите на терена, португалецът изглежда е открил формулата за намаляване на напрежението и възстановяване на добрите отношения с водещите фигури в съблекалнята.

Това беше определено като един от основните приоритети още в началото на сезона, за да могат всички елементи в отбора да започнат да функционират като едно цяло.

В клуб, в който проблемите в отношенията между треньори и футболисти бяха оказали сериозно влияние върху предишни периоди, сега от Валдебебас идва усещането за отбор, който се чувства по-комфортно със своя треньор, и за значително по-добра комуникация между треньорския щаб и играчите. Така завършва материалът на "Марка" по темата.

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Снимки: Gettyimages

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