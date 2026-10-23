Ямал си нае частен самолет за „Златната топка“, ще пътува отделно от делегацията на Барселона

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал е подготвил специално пътуване с частен чартър за предстоящата в понеделник галавечер за „Златната топка“, съобщaва радио „Кадена КОПЕ“. През миналата година в Париж нападателят планираше тържество, но трябваше да си тръгне без трофей от „Театър дю Шатле“, след като отличието грабна Усман Дембеле.

Този път испанският талант вярва много по-силно в успеха си за юбилейното 70-о издание на анкетата, организирана съвместно от списание „Франс Футбол“ и УЕФА, и не смята да пести средства, за да отпразнува евентуалния триумф с най-близките си хора.

🟡 Lamine Yamal viajará a la gala del Balón de Oro al margen de la expedición del Barça ✈️ El crack blaugrana contrata un avión privado para desplazarse a la gala con todo su círculo cercano, como apunta Víctor Navarro ✍️ @SergiPerez__ https://t.co/IPSfiibpKz — Diario SPORT (@sport) October 22, 2026

Самолетът на Ямал ще излети за английската столица в понеделник преди обяд. На борда ще се качат неговите родители Шейла Ебана и Мунир Носрауи, половинката му Инес Гарсия, както и широк кръг от роднини, приятели и екипът от неговата мениджърска агенция. Самата церемония започва в 22:00 часа българско време и ще се проведе в театър „Лондон Паладиум“.

Десетката на каталунците ще има сериозна подкрепа в залата благодарение на голямата клубна делегация на Барселона, водена лично от президента Жоан Лапорта. Сред кандидатите за най-ценния индивидуален трофей са още бранителят Пау Кубарси и най-добрият футболист от последното Световно първенство Родри. Женският тим на Барселона също доминира сред номинациите с европейските шампионки Ката Кол, Есме Брухтс, Патри Гихаро, Каролин Греъм Хансен, Клаудия Пина и Ева Пайор, докато фаворит за приза остава бившата им съотборничка Алексия Путеяс, която вече играе за „Лондон Сити Лайънесъс“.

Ямал получи нова солидна подкрепа в борбата си за "Златната топка"

Според информация на „Мундо Депортиво“ Ямал е и основен претендент да грабне за трети път наградата за най-добър млад играч, където отново спори с Кубарси. В женския еквивалент на приза за фаворит е сочена Вики Лопес, изпреварваща Клара Серахорди. В надпреварата за най-добър вратар фигурират Жоан Гарсия и съответно Ката Кол, а наставникът Пере Ромеу има най-големи шансове да бъде отличен при треньорите в женския футбол, където Барселона на практика е сигурен победител в категорията за най-добър отбор.

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