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Юрген Клоп призна защо в миналото е подкрепял Барселона в "Ел Класико"

  • 23 окт 2026 | 11:38
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Юрген Клоп призна защо в миналото е подкрепял Барселона в "Ел Класико"

Предстоящото дерби между Барселона и Реал Мадрид на стадион „Спотифай Камп Ноу“ ще привлече погледите на целия футболен свят, включително и на Юрген Клоп. Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ национален селекционер на Германия сподели очакванията си за сблъсъка и разкри своите клубни пристрастия през годините.

Германският специалист сподели пред DAZN, че това е съперничество, което винаги следи с огромен интерес: „Обожавам да гледам този мач.“ Макар първоначално да опита да запази неутралитет, Клоп все пак посочи своя фаворит за предстоящия двубой: „В момента подкрепям отбора, който играе по-добре. А предвид сегашната ситуация, това вероятно е Барселона.“

Наставникът върна лентата назад и обясни защо в определен период категорично е симпатизирал на каталунците в дербитата: „Преди бях повече за Барселона, защото мразех грубата игра на Пепе и останалите защитници, които тогава ритаха всичко наред. Това беше единствената причина да подкрепям повече каталунците.“

Клоп, който редовно следи голямото дерби на испанския футбол през различните етапи от кариерата си, за пореден път подчерта огромната си страст към мача, който в неделя отново ще прикове вниманието на милиони фенове.

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