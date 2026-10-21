Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Барселона

Барселона пусна жалба до УЕФА след двубоя в Париж

  • 21 окт 2026 | 11:04
  • 3081
  • 8

От Барселона са се оплакали пред УЕФА заради провокативна и агресивна хореография, издигната от крайните привърженици на Пари Сен Жермен преди началния съдийски сигнал на двубоя от Шампионската лига във вторник вечер. На огромния транспарант бе изобразен персонаж, наподобяващ Джейсън от класическия хорър филм „Петък 13-ти“, който с моторна резачка унищожава емблемата на каталунския клуб, придружен от заплашителното послание „Парижко клане“.

Представителите на „блаугранас“ сигнализираха дежурния делегат на европейската футболна централа на стадион „Парк де Пренс“ още на почивката между двете полувремена. От испанския гранд настояха също така да бъдат свалени и други обидни транспаранти по трибуните, съдържащи нецензурни квалификации по адрес на Барселона.

Според испанския клуб привържениците на френския шампион са прекрачили границите на приемливото поведение в нощта, в която каталунците допуснаха първото си поражение за сезона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интер ще опита да счупи каръка в Шампионската лига

Интер ще опита да счупи каръка в Шампионската лига

  • 21 окт 2026 | 07:54
  • 2423
  • 2
Реал Мадрид търси нова победа срещу разклатения РБ Лайпциг

Реал Мадрид търси нова победа срещу разклатения РБ Лайпциг

  • 21 окт 2026 | 07:30
  • 2380
  • 1
Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

  • 21 окт 2026 | 07:02
  • 2607
  • 2
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284169
  • 84
Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

  • 21 окт 2026 | 06:24
  • 4907
  • 1
Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

  • 21 окт 2026 | 06:01
  • 8944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 3739
  • 10
Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

  • 21 окт 2026 | 12:00
  • 668
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 17243
  • 36
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 13402
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284169
  • 84
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 4528
  • 1