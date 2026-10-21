Барселона пусна жалба до УЕФА след двубоя в Париж

От Барселона са се оплакали пред УЕФА заради провокативна и агресивна хореография, издигната от крайните привърженици на Пари Сен Жермен преди началния съдийски сигнал на двубоя от Шампионската лига във вторник вечер. На огромния транспарант бе изобразен персонаж, наподобяващ Джейсън от класическия хорър филм „Петък 13-ти“, който с моторна резачка унищожава емблемата на каталунския клуб, придружен от заплашителното послание „Парижко клане“.

Halloween 🎃 ya ha llegado a París 🇫🇷 TIFO del Collectif Ultras París 🔵🔴 poniendo a Michael Myers icónico de la saga de peliculas de terror, con una motosierra con sangre y el escudo del Barça cortado y la frase: “MASACRE A LA PARISINA” PSG-FC Barcelona. #ChampionsLeague https://t.co/XaQzrL5ePl — ULTRAS 𝕳 PRESENT (@UltrasPresent) October 20, 2026

Представителите на „блаугранас“ сигнализираха дежурния делегат на европейската футболна централа на стадион „Парк де Пренс“ още на почивката между двете полувремена. От испанския гранд настояха също така да бъдат свалени и други обидни транспаранти по трибуните, съдържащи нецензурни квалификации по адрес на Барселона.

Според испанския клуб привържениците на френския шампион са прекрачили границите на приемливото поведение в нощта, в която каталунците допуснаха първото си поражение за сезона.

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