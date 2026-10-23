Люис Хамилтън: Андреа Кими Антонели заслужава да бъде шампион

Люис Хамилтън засипа с похвали своя наследник в Мерцедес Андреа Кими Антонели, подчертавайки, че младият италианец се представя изключително впечатляващо и напълно заслужава да спечели световната титла във Формула 1. Младокът е на прага на исторически триумф още преди старта за Гран при на САЩ в Остин.

Преди надпреварата в Тексас Антонели разполага с аванс от 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел, докато изоставането на Хамилтън е 111 пункта. Това дава възможност на пилота от Болоня да си осигури короната още този уикенд при победа и по-слабо представяне на двамата британци.

"To see them back at the top is no surprise to me" Lewis on his admiration for Kimi, Bono, and the whole crew at his former team Mercedes 🤝 #F1 #USGP https://t.co/qfYPde2ZpP — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

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Преминаването на седемкратния световен шампион във Ферари за сезон 2025 отвори вратите за промоцията на Антонели във Формула 1 след впечатляваща кариера в картинга и малките формули. С този ход италианецът стана първият състезател от почти две десетилетия, който дебютира директно в един от водещите тимове на решетката.

Запитан за впечатленията си от представянето на неговия заместник, Хамилтън сподели: „Когато бях там, знаех кой ще заеме мястото ми. Кими постоянно беше около отбора и ни наблюдаваше, особено през последната ми година в тима. Смятам, че беше правилно решение да се даде шанс на един млад и перспективен пилот. Той вече беше показал качествата си в по-ниските категории, а освен това притежава ентусиазъм, чар и чудесен подход към всичко. Винаги се вписваше отлично в колектива.“

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Mercedes found a worthy heir to Lewis 🤝 #F1 #USGP https://t.co/usj3rgj5u3 — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

„В първия сезон е изключително трудно за когото и да било да заеме подобно място в такъв тим и да поеме всички очаквания и отговорности на плещите си. Той обаче се справи зряло и уверено. Истинско удоволствие е да се наблюдават изявите му тази година. Представя се феноменално и напълно заслужава титлата“, допълни британецът.

Дебютната кампания на Антонели миналата година не мина без трудности – съпътстваха я грешки и известно изоставане в темпото спрямо Ръсел. През 2026 година обаче италианецът демонстрира съвсем различно лице, записвайки шест първи позиции и осем победи в 17 старта, включително фамозен успех пред родна публика на „Монца“ след старт от 19-а позиция. Никой друг пилот не е спечелил повече от три състезания до момента.

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Постоянството на младия пилот е впечатляващо – той се качи на подиума във всички кръгове с изключение на Барселона и Силвърстоун, където пострада от технически дефекти, както и Баку. Попитан на шега дали има съвет към бъдещия шампион, Хамилтън отговори с усмивка: „Да кара по-бавно.“

„Той няма нужда от съвети. Тази година доказа своя неоспорим талант, възможности, спокойствие и професионализъм. Свърши невероятна работа и съм горд с него, с държанието му на пистата и отношението му към медиите и колегите. Радвам се да виждам успехите му и тези на отбора. Дори да не става дума за моя настоящ тим, винаги искам да виждам бившия си отбор на върха“, каза още звездата на Ферари.

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Хамилтън посочи, че силната среда в тима е ключов фактор за възхода на италианския талант: „Бях наясно каква подкрепа ще получи от екипа. Боно е невероятен в това да застане зад теб и да те напътства, както и Шов, Саймън и всички останали. Тото управлява блестящо обстановката и подбира правилните хора. Имах сходен опит при идването ми в Мерцедес, както и преди това в Макларън. Виждам много паралели между моите първи стъпки в шампионата и това, което Кими прави сега. Разбира се, накрая всичко опира до качествата зад волана. Кими се справи с огромното напрежение и доказа, че макар и млад, притежава зрялостта на истински ветеран.“

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Снимки: Gettyimages