Нико Ковач няма сантименти преди сблъсъка на Борусия (Дортмунд) с бившия му клуб Айнтрахт

Нико Ковач е напълно фокусиран върху работата си като треньор на Борусия (Дортмунд) и няма сантименти преди двубоя в събота срещу бившия му отбор Айнтрахт (Франкфурт), заяви самият хърватин.

"Където и да работя, винаги влагам сърцето си. По този начин се случва. Естествено, аз съм служител, но се идентифицирам напълно с Дортмунд", каза Ковач пред репортерите в петък. Той бе начело на Айнтрахт в периода 2016-2018 г. и спечели с тима Купата на Германия, като се присъедини към Борусия в началото на 2025. Той призна, че е имал хубаво време във Франкфурт, но сега има големи амбиции с Дортмунд, като подписа наскоро нов договор с клуба до 2029 г.

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"И тук имах някои чудесни моменти досега. Разбира се, ние продължаваме да искаме повече, искаме да стигнем до нови висини. За това трябва да работим здраво и да даваме всичко", каза Ковач.

Niko Kovac: "Wherever I work, I always leave my heart there. That’s just the way it is. Sure, I’m an employee. But I think you can see – I hope you can see – that we identify fully with BVB here, that we give our all every single second we’re here. It’s incredibly important to us, that’s for sure. I had some wonderful moments at Frankfurt, and here too. What we’re still aiming for, of course, is to lift a trophy. We’ll have to work hard for that; we’ll give it our all, and may dear God help us there too." #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 23, 2026

Борусия е втори в класирането на Бундеслигата след шампиона Байерн (Мюнхен) само по голова разлика. "Ще играем срещу свеж опонент, който не е пътувал, а ние пътувахме и трябва бързо да се върнем на топ ниво утре", каза специалистът, имайки предвид гостуването на тима му на Сабах в Шампионската лига.

„Нормално е да има очаквания. Както винаги, не съм привърженик на даването на обещания. Трябва да знаем на какво сме способни, докъде можем да стигнем и къде се намираме в момента. И така, начинът, по който работим в момента, е наред. Разбира се, винаги има място за подобрение. Но аз оставам верен на принципите си и няма да позволя на никого да ме разубеди – точно както казах, когато започнах тук.

Niko Kovac: "It’s normal to have expectations. As always, I’m not a friend of making promises. We need to know what we’re capable of, where we can get to, and where we are right now. And so, the way we’re doing things at the moment is fine. Of course, there’s always room for improvement. But I’m sticking to my guns and I won’t let anyone talk me out of it – just as I said back when I started here. I saw a lot of good things against Sabah. We had plenty of good passing moves and maintained possession very well. We made a few mistakes after the 30th minute, right up until half-time, but then got back on track. [...] I’m sticking to my guns – I won’t let a minority turn into a majority. That would be too easy. We can assess the situation, and so can the players; they’re very self-critical and recognise when things could be better, whilst also seeing the progress we’re making." #BVB — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 23, 2026

Видях много добри неща в мача срещу Сабах. Имахме много добри комбинации с пасове и поддържахме владението на топката много добре. Допуснахме няколко грешки след 30-ата минута, чак до края на първото полувреме, но след това се върнахме в релси. Държа на своето – няма да позволя на малцинството да се превърне в мнозинство. Това би било прекалено лесно. Ние можем да оценим ситуацията, както и играчите; те са много самокритични и осъзнават кога нещата биха могли да бъдат по-добри, като в същото време виждат и напредъка, който постигаме", допълни наставникът.

Тимът от Дортмунд направи равенства в последните си два мача с Вердер (Бремен) и Унион (Берлин), като преди това бе спечелил първите четири. Тимът ще се опита да се върне на пътя на победите без гръцкия футболист Константинос Карецас, който има проблем с крака.

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