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Нико Ковач няма сантименти преди сблъсъка на Борусия (Дортмунд) с бившия му клуб Айнтрахт

  • 23 окт 2026 | 16:08
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Нико Ковач е напълно фокусиран върху работата си като треньор на Борусия (Дортмунд) и няма сантименти преди двубоя в събота срещу бившия му отбор Айнтрахт (Франкфурт), заяви самият хърватин.

"Където и да работя, винаги влагам сърцето си. По този начин се случва. Естествено, аз съм служител, но се идентифицирам напълно с Дортмунд", каза Ковач пред репортерите в петък. Той бе начело на Айнтрахт в периода 2016-2018 г. и спечели с тима Купата на Германия, като се присъедини към Борусия в началото на 2025. Той призна, че е имал хубаво време във Франкфурт, но сега има големи амбиции с Дортмунд, като подписа наскоро нов договор с клуба до 2029 г.

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"И тук имах някои чудесни моменти досега. Разбира се, ние продължаваме да искаме повече, искаме да стигнем до нови висини. За това трябва да работим здраво и да даваме всичко", каза Ковач.

Борусия е втори в класирането на Бундеслигата след шампиона Байерн (Мюнхен) само по голова разлика. "Ще играем срещу свеж опонент, който не е пътувал, а ние пътувахме и трябва бързо да се върнем на топ ниво утре", каза специалистът, имайки предвид гостуването на тима му на Сабах в Шампионската лига.

„Нормално е да има очаквания. Както винаги, не съм привърженик на даването на обещания. Трябва да знаем на какво сме способни, докъде можем да стигнем и къде се намираме в момента. И така, начинът, по който работим в момента, е наред. Разбира се, винаги има място за подобрение. Но аз оставам верен на принципите си и няма да позволя на никого да ме разубеди – точно както казах, когато започнах тук.

Видях много добри неща в мача срещу Сабах. Имахме много добри комбинации с пасове и поддържахме владението на топката много добре. Допуснахме няколко грешки след 30-ата минута, чак до края на първото полувреме, но след това се върнахме в релси. Държа на своето – няма да позволя на малцинството да се превърне в мнозинство. Това би било прекалено лесно. Ние можем да оценим ситуацията, както и играчите; те са много самокритични и осъзнават кога нещата биха могли да бъдат по-добри, като в същото време виждат и напредъка, който постигаме", допълни наставникът.

Тимът от Дортмунд направи равенства в последните си два мача с Вердер (Бремен) и Унион (Берлин), като преди това бе спечелил първите четири. Тимът ще се опита да се върне на пътя на победите без гръцкия футболист Константинос Карецас, който има проблем с крака.

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