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Кобел: Можехме да си осигурим по-спокойна вечер

  • 21 окт 2026 | 11:57
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Вратарят на Борусия Дортмунд Грегор Кобел заяви след победата с 2:1 при гостуването на азербайджанския Сабах в основната фаза на Шампионската лига, че германският тим е можел да отбележи по-рано срещу домакините. Любопитен факт е, че нито една от последните 58 срещи като гост на Борусия Дортмунд в Шампионската лига не е завършвал без отбелязан гол - серия, която започва от двубоя срещу Малага на четвъртфиналите през сезон 2012/2013.

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„Можехме да отбележим един или два гола по-рано и да си осигурим по-спокойна вечер“, заяви Кобел пред DAZN след снощния мач в Баку. „Създадохме много положения - със сигурност повече, отколкото през последните седмици. Това е много положително. Малко е жалко, че не успяхме да решим изхода на мача по-рано“, добави швейцарският вратар на отбора от Дортмунд.

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Снимки: Gettyimages

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