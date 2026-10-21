Страх от бактерия прогони футболистите на Борусия (Д) стадиона в Баку

Борусия (Дортмунд) си тръгна от Азербайджан с пълен актив от точки след победата с 2:1 над Сабах, но едва ли ще забрави скоро приключението си в Баку. Играчите на Нико Ковач напуснаха стадиона изпотени и отказаха да се изкъпят там, точно както постъпиха и след официалната тренировка предната вечер, разкри таблоидът „Билд“.

Една от причините за това бяха притесненията от евентуално наличие на бактерията легионела във водопроводната система при липса на постоянна циркулация на водата в тръбите. Тази бактерия може да бъде вдишана най-вече при къпане чрез фините водни аерозоли. Поради тази причина, като предпазна мярка, от Дортмунд предпочетоха да използват баните в хотела, в който бе настанена делегацията.

“И след заниманието в понеделник не се къпахме тук. Беше ни казано да отидем в хотела, затова си тръгнахме толкова бързо от стадиона“, обясни треньорът на Борусия Нико Ковач.

От Борусия бяха наели СПА центъра на хотела специално за отбора. „Футболистите се прибраха бързо след срещата и проведоха възстановяването си там при далеч по-добри условия. Особено предвид натрупаната умора от пътуванията през последните дни, Дортмунд искаше да осигури възможно най-добрата среда за своите играчи“, обобщава „Билд“.

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