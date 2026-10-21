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Спортният директор на Борусия (Д): Значително развихме играта си

  • 21 окт 2026 | 14:08
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Спортният директор на Борусия (Д): Значително развихме играта си

Отборът на Борусия Дортмунд приключва седмица, изпълнена с дълги пътувания, като изглежда готов за предстоящите предизвикателства, след като се завърна на победния път с успех с 2:1 в Шампионската лига в Азербайджан. Плеймейкърът Джоуи Феерман, който направи асистенцията за победното попадение, отбеляза, че авторът на двата гола Серу Гираси „е изключително опасен при центрирания, дори когато е пазен от двама защитници. Той е наистина много добър нападател за нас.“

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Победата в Баку сложи край на серия от три мача без успех за Борусия Дортмунд - равенства в Бундеслигата срещу Вердер Бремен (2:2) и Унион Берлин (0:0), както и поражение с 0:1 в Шампионската лига от норвежкия Будьо/Глимт. Спортният директор на германския клуб Оле Бук също вижда развитие в представянето на отбора. „Направихме значителна крачка напред по отношение на начина, по който играем футбол“, каза Бук.

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През следващите седмици на Борусия Дортмунд ще бъде по-леко откъм пътувания, след като миналата седмица тимът посети Арктическия кръг, върна се в Германия за мача с Унион, а след това пътува до Азербайджан и обратно. До следващата пауза за националните отбори Борусия ще изиграе четири от петте си срещи у дома. Поредицата започва в събота с двубой от Бундеслигата срещу Айнтрахт Франкфурт, следват мач срещу Вердер Бремен за Купата на Германия, среща с Бетис в Шампионската лига и двубой с Елферсберг в Бундеслигата. Единственото гостуване - на 31 октомври, обаче е от огромно значение - дербито срещу Байерн Мюнхен, като в момента съперниците имат равен брой точки на върха в класирането на Бундеслигата. „Много се радвам, че сега отново играем у дома“, коментира още Оле Бук.

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Снимки: Gettyimages

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