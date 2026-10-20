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  2. Борусия (Дортмунд)

Гираси се отпуши и зарадва Борусия срещу отбора на Дамбраускас

  • 20 окт 2026 | 21:50
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Германският гранд Борусия (Дортмунд) записа успех с 2:1 като гост на азербайджанския първенец Сабах в един от двата мача, с които беше поставено началото на третия кръг в Шампионската лига. Любопитното е, че треньорът на домакините Валдас Дамбраускас, който е водил и Лудогорец, стана първият наставник в историята на турнира, който пусна титулярен състав от 11 различни националности в трети пореден двубой.

„Жълто-черните“ взеха аванс още в десетата минута, когато Серу Гираси се разписа с добавка отблизо след избит удар на Феликс Нмеча. Така нападателят прекъсна серията си от пет мача без гол с екипа на Борусия. В 30-ата минута Джой-Ленс Микелс реши, че е изравнил за домакините, но беше вдигнат флаг за негова засада. Те все пак наистина стигнаха до попадение само девет минути по-късно, когато Ейдън Маккарти засече с глава центриране на Тимотеуш Пухач от фал и отбеляза дебютното си попадение за Сабах. В 53-тата минута обаче Гираси осигури успеха на гостите с втория си гол в мача, разписвайки се от воле след центриране на Джоуи Феерман. По този начин гвинеецът вече има четири попадения в турнира през сезона, тъй като се разписа два пъти и за успеха с 3:2 над Виляреал.

С тази победа Борусия временно се изкачи на 10-ата позиция в класирането с актив от 6 точки, а Сабах е на 23-тото място със своите 3 пункта преди изиграването на останалите мачове от кръга.

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Снимки: Gettyimages

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