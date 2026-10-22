Пилоти на Априлия отричат за заповеди от бокса

Пилотите на Априлия Марко Бедзеки и Раул Фернандес категорично отхвърлиха предположенията, че събирането на четиримата състезатели с машини RS-GP на пистата „Филип Айлънд“ е било с цел налагане на отборни заповеди в MotoGP.

От заводския тим вече обявиха официално, че подобни тактически указания няма да влизат в сила, докато даден пилот запазва математически шансове за световната титла – ситуация, която след неделното състезание би могла евентуално да засегне единствено Фернандес.

"It was just a coffee, not a meeting" 😂☕️ Bezzecchi and @25raulfernandez laugh off the ‘team orders’ talk 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/PKmjASCamt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2026

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Въпреки това се разрази сериозен дебат дали подобна стратегия не трябваше да бъде приложена още на „Мандалика“. Там Априлия имаше пълно техническо превъзходство, но не успя да помогне на Хорхе Мартин да увеличи преднината си на върха в генералното класиране спрямо Марк Маркес с Дукати.

След инцидент между Бедзеки и Фернандес на първи завой в спринта, Мартин бе принуден да отстъпи водачеството заради проблеми с налягането в гумите, а впоследствие неточност го прати на четвъртото място.

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В неделя Априлия отговори по категоричен начин, заемайки първите четири места в състезанието за Голямата награда, но Мартин остана едва трети от тази група, като завърши зад победителя Бедзеки и втория Фернандес. Това означаваше, че Мартин напусна Индонезия – трасе, на което RS-GP доминираше над Дукати – със същия аванс от едва две точки пред Маркес, с какъвто бе пристигнал.

Фернандес караше със счупен пръст и не успя да атакува Бедзеки, след като беше изпреварен, а същевременно изоставаше с повече от 100 точки в шампионата спрямо Мартин. Поради тази причина се появиха мнения, че състезателят на Тракхаус е трябвало да предостави втората позиция на претендента за титлата.

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Запитан от журналиста Мат Бърт дали отборната тактика е била тема на разговор преди началото на уикенда на „Филип Айлънд“, Бедзеки сподели:

„Не, това беше напълно обичайна среща. Ние постоянно работим заедно с екипа на Тракхаус. Априлия винаги си сътрудничи с тях, а приносът им е изключително важен за нас. Нормално е понякога да седнем, да си поговорим и да обсъдим актуалната обстановка. За момента това е всичко.“

Фернандес допълни с усмивка: „Това дори не беше среща, просто изпихме по кафе, нали?!“

„Да, пихме кафе – съгласи се Безеки. – Даже две или три кафета!“

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През миналия сезон Бедзеки и Фернандес завоюваха по една победа на „Филип Айлънд“, възползвайки се от отсъствието на контузените Мартин и Маркес.

Очаква се моторът RS-GP на Априлия отново да бъде основен фаворит за предстоящия състезателен уикенд, макар че прогнозите за дъжд могат да внесат обрати в класирането.

В момента Безеки изостава с 46 точки от Мартин при оставащи максимално 185 точки до края на сезона в последните пет кръга. Аи Огура е с пасив от 96 пункта, а Фернандес е на 119 точки от лидерската позиция.

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Снимки: Gettyimages