Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Лошото време може да промени програмата на MotoGP в Австралия

  • 22 окт 2026 | 12:53
  • 309
  • 0

Графикът на Гран При на Австралия на пистата "Филип Айлънд" може да претърпи сериозни промени, като причината е влошаването на метеорологичните условия в района.

Прогнозите за силен дъжд в неделя поставят под въпрос провеждането на основното състезание по първоначалния план, като съществува вариант то да бъде преместено, подобно на ситуацията от 2023 година.

Пилотите от MotoGP съжаляват за раздялата с „Филип Айлънд“
Пилотите от MotoGP съжаляват за раздялата с „Филип Айлънд“

Според Австралийското бюро по метеорология в петък по време на тренировките времето ще бъде слънчево с температури до 26° по Целзий, въпреки че се очакват силни пориви на вятъра. В събота обаче условията ще се влошат значително – термометрите ще паднат до 19°, като вероятността за валежи е 95% с очаквано количество между 6 и 20 мм. Дъждът в съботния ден е най-вероятен в следобедните и вечерните часове, което оставя надежди спринтовото състезание да се проведе без сериозни затруднения.

Най-критично ще бъде времето в неделя

Лука Марини ще бъде "самотният войн" на Хонда в Гран При на Австралия
Лука Марини ще бъде "самотният войн" на Хонда в Гран При на Австралия

В неделния ден се очаква най-тежката метеорологична обстановка. Прогнозата сочи 100% вероятност за валежи между 10 и 30 мм и максимална температура от едва 18°. Дъждовете най-вероятно ще продължат през целия ден, което може да повлияе директно на стартовете във всичките три класа от програмата на състезателния ден.

Журналистът Нийл Морисън съобщи, че по време на медийните си срещи в четвъртък Фабио ди Джанантонио е разкрил за проведени дискусии относно алтернативни варианти, с които да се осигурят възможно най-добри условия за каране и да се избегне най-лошото време.

Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси
Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

„Изглежда, че времето в неделя може да създаде сериозни проблеми и може да се наложи да преразгледаме графика“, сподели Ди Джанантонио пред италиански медии.

Заводският пилот на Дукати Пеко Баная също коментира ситуацията: „В събота и неделя изглежда, че ще бъде изключително трудно дори самото каране заради времето. Ситуацията обаче е такава и просто трябва да опитаме.“

Опитът от 2023 година

Сезонът в MotoGP ще завърши със само едно състезание с всички титуляри
Сезонът в MotoGP ще завърши със само едно състезание с всички титуляри

През сезон 2023 на „Филип Айлънд“ (на снимката) вече се стигна до разместване на програмата – основното състезание в Кралския клас бе изтеглено за събота, разменяйки мястото си със спринта, заради предупреждения за ураганен вятър, дъжд и ниски температури. Бурята удари трасето в неделя и въпреки че загрявката и състезанието в Мото3 се проведоха на мокра писта, надпреварата в Мото2 бе прекратена, а спринтът в MotoGP – напълно отменен.

Непредвидимото време внася допълнително напрежение в битката за световната титла, където разликата между лидерите Хорхе Мартин и Марк Маркес е само две точки. Предстоящият уикенд ще бъде и последното домакинство на MotoGP на легендарната писта „Филип Айлънд“, преди Гран При на Австралия да се премести в Аделаида през 2027 година.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 22 окт 2026 | 08:30
  • 15427
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 22 окт 2026 | 08:29
  • 3511
  • 0
Ландо Норис с обещание да бъде по-разумен в битките си с Пиастри

Ландо Норис с обещание да бъде по-разумен в битките си с Пиастри

  • 21 окт 2026 | 15:06
  • 1981
  • 0
ФИА затваря вратичката във финансовите правила на Формула 1

ФИА затваря вратичката във финансовите правила на Формула 1

  • 21 окт 2026 | 14:53
  • 2014
  • 0
Лука Марини ще бъде "самотният войн" на Хонда в Гран При на Австралия

Лука Марини ще бъде "самотният войн" на Хонда в Гран При на Австралия

  • 21 окт 2026 | 13:17
  • 745
  • 0
Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

  • 21 окт 2026 | 13:01
  • 2517
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 1962
  • 20
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 10490
  • 56
Хамлетова дилема пред ЦСКА

Хамлетова дилема пред ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:50
  • 13497
  • 49
Гочето очерта три проблема за ЦСКА

Гочето очерта три проблема за ЦСКА

  • 22 окт 2026 | 07:30
  • 24395
  • 19
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 5680
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 6690
  • 14