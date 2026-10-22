Лошото време може да промени програмата на MotoGP в Австралия

Графикът на Гран При на Австралия на пистата "Филип Айлънд" може да претърпи сериозни промени, като причината е влошаването на метеорологичните условия в района.

Прогнозите за силен дъжд в неделя поставят под въпрос провеждането на основното състезание по първоначалния план, като съществува вариант то да бъде преместено, подобно на ситуацията от 2023 година.

The kind of connection you can only find at Phillip Island 🫶 #AustralianGP🇦🇺 https://t.co/mBgrqjVDnL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2026

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Според Австралийското бюро по метеорология в петък по време на тренировките времето ще бъде слънчево с температури до 26° по Целзий, въпреки че се очакват силни пориви на вятъра. В събота обаче условията ще се влошат значително – термометрите ще паднат до 19°, като вероятността за валежи е 95% с очаквано количество между 6 и 20 мм. Дъждът в съботния ден е най-вероятен в следобедните и вечерните часове, което оставя надежди спринтовото състезание да се проведе без сериозни затруднения.

Най-критично ще бъде времето в неделя

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В неделния ден се очаква най-тежката метеорологична обстановка. Прогнозата сочи 100% вероятност за валежи между 10 и 30 мм и максимална температура от едва 18°. Дъждовете най-вероятно ще продължат през целия ден, което може да повлияе директно на стартовете във всичките три класа от програмата на състезателния ден.

Журналистът Нийл Морисън съобщи, че по време на медийните си срещи в четвъртък Фабио ди Джанантонио е разкрил за проведени дискусии относно алтернативни варианти, с които да се осигурят възможно най-добри условия за каране и да се избегне най-лошото време.

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„Изглежда, че времето в неделя може да създаде сериозни проблеми и може да се наложи да преразгледаме графика“, сподели Ди Джанантонио пред италиански медии.

Заводският пилот на Дукати Пеко Баная също коментира ситуацията: „В събота и неделя изглежда, че ще бъде изключително трудно дори самото каране заради времето. Ситуацията обаче е такава и просто трябва да опитаме.“

Опитът от 2023 година

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През сезон 2023 на „Филип Айлънд“ (на снимката) вече се стигна до разместване на програмата – основното състезание в Кралския клас бе изтеглено за събота, разменяйки мястото си със спринта, заради предупреждения за ураганен вятър, дъжд и ниски температури. Бурята удари трасето в неделя и въпреки че загрявката и състезанието в Мото3 се проведоха на мокра писта, надпреварата в Мото2 бе прекратена, а спринтът в MotoGP – напълно отменен.

Непредвидимото време внася допълнително напрежение в битката за световната титла, където разликата между лидерите Хорхе Мартин и Марк Маркес е само две точки. Предстоящият уикенд ще бъде и последното домакинство на MotoGP на легендарната писта „Филип Айлънд“, преди Гран При на Австралия да се премести в Аделаида през 2027 година.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages