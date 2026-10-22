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Алекс Маркес поиска радикална промяна при спринтовете в MotoGP

  • 22 окт 2026 | 14:01
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Пилотът на Грезини Алекс Маркес смята, че броят на спринтовите състезания в MotoGP трябва да бъде намален поне наполовина, за да бъдат предпазени младите състезатели от все по-натоварения и опасен график в шампионата.

Кралският клас въведе спринтовете в програмата на състезателните уикенди през 2023 година по подобие на Формула 1. За разлика от автомобилните серии обаче, MotoGP възприе далеч по-агресивен подход, включвайки спринт във всеки отделен кръг. Така общият брой на стартовете през сезона достигна 44.

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Очаква се натоварването да се увеличи допълнително през 2027 година, когато ще влезе в сила нов формат с отделни квалификации за спринтовите дистанции. Планираните промени вече срещнаха сериозни критики от страна на пилотите по време на Гран при на Индонезия по-рано този месец.

Маркес отново подчерта тревогите си относно тежките изисквания към пилотите, отбелязвайки, че най-младите таланти на решетката са поставени в най-неблагоприятна позиция. Според него най-разумното решение е броят на спринтовете да се съкрати драстично.

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„Смятам, че изискват твърде много от състезателите от гледна точка на усилията на пистата - сподели пилотът на Грезини в Австралия. - Рисковете са огромни – ставаме все по-бързи, а броят на обиколките, в които караме на абсолютния лимит, непрекъснато расте. С новия регламент се търси повече шоу, но по-голямото зрелище носи и по-висок риск. Убеден съм, че появата на спринтовете доведе до увеличаване на контузиите.“

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Испанският състезател акцентира върху необходимостта шампионатът да съхрани следващото поколение звезди:

„Аз вече съм на 30 години и за мен няма голямо значение дали ще се откажа година по-рано или по-късно. Но ръководството трябва да помисли за младите като Педро Акоста, Фермин Алдегер и останалите. Те са на по малко над 20 години и при такъв сгъстен календар ще им бъде изключително тежко. Трябва да се създават дългосрочни герои за спорта, а не състезатели с кратък блясък. Спринтовете трябва да бъдат намалени поне наполовина, като идеалният вариант би бил шест или седем на сезон.“

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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