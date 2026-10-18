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Шефът на М-Sport Малкълм Уилсън разкри огромния страх, с който е живял 14 години

  • 18 окт 2026 | 15:11
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Британският тим М-Sport се състезава в WRC с автомобили на Форд в продължение на десетилетия, преминавайки през периоди със и без официална заводска подкрепа. За последно американският автомобилен гигант участва пълноценно със собствен заводски тим в Световния рали шампионат (WRC) през сезон 2012.

Новината за завръщането на Форд рамо до рамо с М-Sport се превърна в едно от най-значимите събития за шампионата. Двете страни ще конструират съвместно нов състезателен автомобил за сезон 2029, когато автомобилният концерн отново ще се съревновава с пълен заводски статут.

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В момента Уилсън съвместява две ключови роли, след като успоредно с ръководството на своята компания заема и поста вицепрезидент на Международната автомобилна федерация (ФИА).

„Можете да си представите какво означава това за мен. Винаги съм имал две големи желания, две страсти. Едната беше да върна рали спорта там, където вярвам, че заслужава да бъде, а втората – завръщането на Форд в WRC. Смятам, че вече сме на прав път. Форд поема сериозен ангажимент, а шампионатът има и нов промоутър“, сподели Уилсън в Сардиния.

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Сътрудничеството между М-Sport и Форд надхвърля рамките на класическите ралита – двете организации работят заедно в рали-рейдовете и в пистовите надпревари. Затова отговорността за рали програмата отново ще бъде поверена изцяло на британския тим. Форд ще осигури мащабни ресурси и технологична база, но тежестта за постигането на резултати остава върху плещите на Уилсън и неговите инженери.

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„От тази гледна точка нищо не се променя. Ние ще отговаряме за всеки детайл – от дизайна и разработката до цялостното управление на спортната програма. През последните 14 години, в деня за финализиране на заявките за сезона, постоянно се питах дали изобщо ще успеем да се справим финансово като компания. Голямото облекчение за мен сега е, че имаме напълно ясна визия за следващите четири години. Напрежението го има, но ако трябва да бъда честен, нямам никакви притеснения“, категоричен е Уилсън.

Доверието на Форд към британския тим остава непоклатимо, а историята показва, че този модел на работа неизменно носи успехи. М-Sport може да се похвали с пет победи в световния шампионат още при дебюта на напълно нови автомобили.

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„Разполагам с невероятен екип от професионалисти и историята го доказва. Спечелихме последните пет световни ралита при първото състезание на нова кола. Всичко е готово, за да продължим напред. Трябва да сме наясно, че следващите две години ще бъдат преходни, но от гледна точка на ФИА всички основи вече са положени, за да възродим блясъка на този спорт“, добави Уилсън.

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Снимки: Gettyimages

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