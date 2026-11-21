ФК Севлиево надви Бдин

В Севлиево, едноименния тим се наложи с 2:1 над Бдин (Видин). Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините започнаха по-добре и преди средата на първата част, вече имаха два гола аванс. Михаил Минков откри в 6-ата минута. В 20-ата Денис Карапенев удвои резултата. Севлиевският тим продължи силно до преди заключителния половин час на двубоя. След това гостите взеха инициативата. Създадоха няколко голови положения. Едва накрая обаче Николай Цветков-Демона реализира за окончателното 2:1.

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