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Стилиян Петров скочи на Лъчо Танев и БФС

  • 9 окт 2026 | 19:46
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Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров коментира представянето на България в последните седмици и резултатите в Лигата на нациите. Стан нападна Българския футболен съюз и използва думи на мениджъра Лъчезар Танев, който говори за ситуацията в родния футбол пред колегите от БНТ. Бившият халф на ЦСКА, Селтик и Астън Вила подчертава, че мениджърът е бил част от средата през последните 15 години, която в момента критикува.

Ето какво написа Петров в социалните мрежи:

Националният отбор отново е под натиск. Но не заради футболистите.

Футболът ни страда от плевели! От години те задушават хубавата трева около себе си и пречат тя да расте. Същият човек беше част от същата среда през всичките тези 15 години, за които говори днес. Не стоеше извън системата, а беше част от нея. Затова днешните му думи неизбежно повдигат въпроса: защо всичко това се казва чак сега? И най-важното – няма ли след още 15 години отново да чуем същите обяснения, и то отново в защита на статуквото?

Да, паднахме от Люксембург. Паднахме и от Исландия. Равенство с Естония, победа над скромния отбор на Люксембург! Да, в момента боли. Но кое момче да виним? Тези момчета играят в не толкова привлекателни първенства и отбори. А едни и същи футболни ръководители и коментатори ни обясняват, че толкова си могат или че няма други. Казват ни и че градим отбор за следващите квалификации – любимото ни клише. Имаме и ново: плевелите щели да ги разкарат (интересно)?

Футболистите са последната брънка. Продуктът на системата!

И точно затова е гнусно! Щом системата се пропука, дежурните защитници на статуквото веднага излизат да пазят БФС, а оставят цялата помия да се излее върху момчетата на терена.

Оставете футболистите на мира! Те играят колкото им позволява блатото, в което ги отгледахте. Каквото почукало, такова откликнало.

Проблемът не е на терена.

Българи, юнаци!

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