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Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
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Атанас Рибарски ще продължи да води националния отбор на България. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов. 41-годишният специалист ще довърши цикъла на Лига на нациите - оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. След това ще се погледне към чуждестранен специалист.

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"Приета е оставката на Александър Димитров и е утвърден Атанас Рибарски за следващите два мача в Лига на нациите. Даваме си време, за да направим анализ какъв треньор ще ни трябва за националните отбори. Преговори с други селекционери? Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства. Идеята е, че не искаме да бързаме. Видях светлина в тунела срещу Люксембург, това не е Люксембург отпреди 20 години със сервитьори и готвачи, техните футболисти са изградени в Германия и Франция. Илиан Илиев беше вече треньор, после дадохме възможност на Александър Димитров, който познаваше футболистите, но не се получиха нещата, за съжаление. С българи не се получиха нещата, затова ще се спрем на чужденец.

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"Националният селекционер трябва да направим най-доброто за футболистите, той тренират футболистите четири дни, но трябва да създаде колектив, да има ясни тактически указания. Играта при Александър Димитров беше лоша. Рибарски беше приет добре от футболистите и имаше добър резултат срещу Люксембург. До 30-ата минута срещу Исландия също беше добре, затова му даваше шанс да завърши цикъла. Искам да виждам националния отбор както срещу Люксембург, но Люксембург не е критерий", каза Георги Иванов.

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