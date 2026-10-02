Треньорът на Добруджа отказал финансова помощ за изплащане на заплати

Официалната страница на Добруджа във "Фейсбук" публикува притеснителна информация, свързана със старши треньора на тима Диян Божилов. Според написаното наставникът е отказал финансова помощ за изплащане на заплатите за август.

"По наша информация Диян Божилов е отказал осигурена от "Елстрой София" ЕООД финансова помощ за изплащане на заплатите за август. Очаква се футболисти и хора от щаба да откажат пътуването за Петрич.

Остава въпросът: как Божилов, назначен от С. Серафимов, възнамерява да продължи да ръководи отбора и да осигури необходимото финансиране за клуба? Време е за ясни отговори!", написаха от клуба.

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