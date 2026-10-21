Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Дея - Нефтохимик: очаквано дерби с висок волтаж при дебюта на Цецо Соколов

  • 21 окт 2026 | 23:44
  • 330
  • 0

Дея спорт срещу Нефтохимик 2010, очакваното бургаско дерби с висок волтаж през последната петилетка открива сезона в WINBET Супер Волей. Мачът е в четвъртък от 19,00 часа в зала "Младост". Той ще е дебютен за бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов с екипа на Дея, след 18-годишно отсъствие със запомнящ се престой в чужбина.

Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви
Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

Със сигурност на полето на 206-сантиметровия диагонал ще липсват близнаците Георги и Валентин Братоеви, които ще изтърпяват наказания.

Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош
Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

"Това не значи, че ще подходим лежерно и ще подценим съперника. Бургаското дерби винаги е с много заряд и ние сме готови за здрава битка", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев.

Цветан Соколов, японец и бразилец възстановени в Дея
Цветан Соколов, японец и бразилец възстановени в Дея

"За всички е ясно, че сме осакатени яко в кадрово отношение. Ще опитаме да се противопоставим и да стане истинско дерби", коментира треньорът на символичните домакини от Дея Георги Димитров.

Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей
Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей

По 5 евро са билетите за вход, за ученици по едно евро. Гратис ще е достъпът до залата за деца до 7 години и пенсионери.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

Младост (Загреб) е най-вероятният съперник на Левски в ШЛ

  • 21 окт 2026 | 21:08
  • 619
  • 0
Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

Димитър Димитров официално се завръща в ЦСКА

  • 21 окт 2026 | 20:26
  • 1205
  • 0
Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

Алекс Грозданов с 9 точки за категоричен успех на Богданка в Полша

  • 21 окт 2026 | 20:24
  • 1107
  • 0
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с изненадваща първа загуба в Русия

  • 21 окт 2026 | 20:09
  • 1571
  • 3
Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

Volleyball World насочи погледа си към Мануел Златанов след силен дебют в италианската Суперлига

  • 21 окт 2026 | 18:56
  • 1078
  • 1
Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

Братя Николови и Лубе срещу Верона за Суперкупата на Италия

  • 21 окт 2026 | 18:36
  • 1112
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

Шампионската лига отново предложи зрелищен футбол и много голове

  • 22 окт 2026 | 00:03
  • 16482
  • 1
Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

Байерн и Арсенал не разочароваха за гросмайсторско реми

  • 21 окт 2026 | 23:53
  • 7886
  • 69
Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

Хулио Веласкес направи анализ на играта на Виктория и коментира Бурас и Търдин

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 12007
  • 21
Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

Гиздол не се страхува от терена - заяви: Нордселанд няма нищо общо с Монако, не съм треньор, който играе за равен

  • 21 окт 2026 | 20:23
  • 14122
  • 37
Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

Локомотив (Пловдив) елиминира "моряците" от Купата на елита

  • 21 окт 2026 | 20:25
  • 23325
  • 56
Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

  • 21 окт 2026 | 21:38
  • 23523
  • 76