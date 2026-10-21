Дея - Нефтохимик: очаквано дерби с висок волтаж при дебюта на Цецо Соколов

Дея спорт срещу Нефтохимик 2010, очакваното бургаско дерби с висок волтаж през последната петилетка открива сезона в WINBET Супер Волей. Мачът е в четвъртък от 19,00 часа в зала "Младост". Той ще е дебютен за бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов с екипа на Дея, след 18-годишно отсъствие със запомнящ се престой в чужбина.
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Със сигурност на полето на 206-сантиметровия диагонал ще липсват близнаците Георги и Валентин Братоеви, които ще изтърпяват наказания.
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"Това не значи, че ще подходим лежерно и ще подценим съперника. Бургаското дерби винаги е с много заряд и ние сме готови за здрава битка", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев.
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"За всички е ясно, че сме осакатени яко в кадрово отношение. Ще опитаме да се противопоставим и да стане истинско дерби", коментира треньорът на символичните домакини от Дея Георги Димитров.
Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей
По 5 евро са билетите за вход, за ученици по едно евро. Гратис ще е достъпът до залата за деца до 7 години и пенсионери.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google