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Цветан Соколов, японец и бразилец възстановени в Дея

  • 14 окт 2026 | 12:36
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Дея Волей опразни лазарета от последната една седмица. Диагоналът Цветан Соколов, японският посрещач Косуке Хата и бразилският център Виктор Алкантара Витао са напълно възстановени .

Триото тренираше на облекчен режим, заради различни травми, съответно в глезена на бившия капитан на националния отбор, в коляното на японската четворка и в гърба на кариоката.

" Вярвам, че ще са напълно готови за старта на сезона", заяви пред "24 часа" старши треньорът на Дея Георги Димитров.

Дея представи Цветан Соколов
Дея представи Цветан Соколов

Генералната репетиция за бургаския тим ще бъде в контролен мач срещу Берое в зала "Младост" в петък.

Именно тук на 22 октомври Дея ще е символичен домакин срещу градския съперник Нефтохимик в първия кръг от Супер Волей за сезон 2026/2027.

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