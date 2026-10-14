Цветан Соколов, японец и бразилец възстановени в Дея

Дея Волей опразни лазарета от последната една седмица. Диагоналът Цветан Соколов, японският посрещач Косуке Хата и бразилският център Виктор Алкантара Витао са напълно възстановени .

Триото тренираше на облекчен режим, заради различни травми, съответно в глезена на бившия капитан на националния отбор, в коляното на японската четворка и в гърба на кариоката.

" Вярвам, че ще са напълно готови за старта на сезона", заяви пред "24 часа" старши треньорът на Дея Георги Димитров.

Дея представи Цветан Соколов

Генералната репетиция за бургаския тим ще бъде в контролен мач срещу Берое в зала "Младост" в петък.

Именно тук на 22 октомври Дея ще е символичен домакин срещу градския съперник Нефтохимик в първия кръг от Супер Волей за сезон 2026/2027.

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