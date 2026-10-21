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Апелативната комисия потвърди наказанията на Георги и Валентин Братоеви

  • 21 окт 2026 | 12:41
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Апелативната комисия към Българската федерация по волейбол потвърди наложените от Дисциплинарната комисия наказания на състезателите на Дея Спорт Георги и Валентин Братоеви.

Решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на обжалване.

Дисциплинарни наказания за близнаците Братоеви!
Дисциплинарни наказания за близнаците Братоеви!

Валентин Братоев запазва наказанието си от лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1000 евро.

Братята Братоеви влизат в реалити формат
Братята Братоеви влизат в реалити формат

Апелативната комисия преквалифицира дисциплинарното нарушение на Георги Братоев, като го определя като опит за физическа саморазправа с противников състезател чрез навлизане на игрището и замахване за удар. Въпреки промяната в квалификацията на нарушението, наложеното наказание остава в сила - лишаване от състезателни права за две срещи от държавните първенства на БФВ и глоба в размер на 1500 евро.

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