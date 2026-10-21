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Волейболният елит се завръща: Стартира новият сезон в WINBET Супер Волей

  • 21 окт 2026 | 18:22
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Волейболните емоции у нас се завръщат с пълна сила! На прага сме на новия сезон в българското мъжко първенство - WINBET Супер Волей, който обещава много интригуващи двубои, оспорвани сблъсъци и високо ниво на игра.

Отново на върха - Левски София влиза като шампион

След успешен предходен шампионат, тимът на Левски София влиза в новата кампания като действащ шампион. "Сините" показаха страхотна форма и заслужиха титлата си, а през този сезон пред тях стои сериозното предизвикателство да защитят трофея си срещу амбициозни съперници.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа
Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

Летящ старт след WINBET Суперкупата на България

Новият шампионатен сезон започва с отличен импулс след успешното провеждане на турнира за Суперкупата на България, който даде перфектна прелюдия към предстоящите битки в първенството и подсказа, че отборите са подготвени за сериозни сблъсъци на игрището. Левски защитиха титлата си, като записаха четвърта поредна Суперкупа във витрината си.

Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей
Бургаско дерби и още интригуващи сблъсъци на старта на WINBET Супер Волей

11 отбора в битка за титлата

В тазгодишното издание на WINBET Супер Волей участие ще вземат 11 отбора. Програмата за I кръг вече е ясна и предлага вълнуващи срещи още на самия старт:

22.10. (19,00 часа, зала "Младост"): Дея спорт посреща Нефтохимик 2010 в бургаското дерби, което винаги носи голям заряд, а всички погледи ще са вперени в завърналия се в родния шампионат Цветан Соколов.

23.10. (18,00 часа, зала "Панайот Пондалов"): Столичният сблъсък между Славия и ЦСКА.

23.10. (18,30 часа, зала "Иван Вазов"): Берое 2016 приема състава на дебютанта Металург - перничани се завърнаха от Гърция с бронзови отличия в Балканската купа само преди дни.

23.10. (19,30 часа, зала на ПУ "Паисий Хилендарски"): Локомотив Авиа излиза срещу Монтана.

24.10. (19,00 часа, зала "Септември"): Действащият шампион Левски София гостува на Пирин, в повторение на четвъртфинала за Купа България 2026, в който разложани отстраниха "сините".

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