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Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

  • 20 окт 2026 | 15:39
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Нефтохимик 2010 се раздели с чешкия посрещач Адам Бартош

Носителят на Купата на България по волейбол Нефтохимик 2010 се раздели с Адам Бартош по взаимно съгласие, съобщиха от бургаския клуб.

"Нефтохимик благодари на 34-годишния чешки посрещач за съвместната работа и му пожелава здраве и бъдещи успехи!", написаха от клуба.

Бартош беше привлечен пред това лято, но си тръгва още след турнира за Суперкупата на България, в който тимът му отстъпи във финала пред Левски, и преди старта на първенството. Опитният чех е играл за френските Тур, Ница и Нант, за белгийския Нолико Маасейк, а през последния сезон е бил състезател на израелския Макаби Тел Авив. Той е бивш национал на Чехия.

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