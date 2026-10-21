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Билетите за домакинството на Локомотив (Пловдив) на Славия вече са в продажба

  • 21 окт 2026 | 11:21
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Билетите за домакинството на Локомотив (Пловдив) на Славия вече са в продажба, съобщиха от пловдивския футболен клуб. Двубоят между двата тима от 12-ия кръг на Първа лига е на 26 октомври (понеделник) от 17:00 часа на стадион "Христо Бонев" в Пловдив.  Пропуските са налични за закупуване онлайн, както и на касите на "Лаута", които ще работят на 24 и 25 октомври от 11:00 до 19:00 часа и в деня на мача от 11:00 часа до края на първото полувреме. 

Цените на билетите са следните: 
- Трибуна "Бесика" - 10 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 5 евро);
- Южна трибуна - 10 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 5 евро);
- Трибуна "Спортклуб" - 15 евро (за деца от 10 до 16 години и хора над 65 години - 8 евро).

Паркингът на територията на комплекса няма да може да се използва заради текущите ремонтни дейности по и около стадиона. Всички абонаментни карти важат за тази среща. Деца до 9 години (включително) ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител на мачовете и коректно попълнена декларация.

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