Треньорът на Виктория разясни ситуацията с контузените футболисти преди двубоя с Левски

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Старши треньорът на Виктория (Пилзен) - Радослав Ковач, внесе яснота относно вратарския пост преди домакинството на Левски в Лига Европа, както и ситуацията с другите контузени футболисти.

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Той потвърди, че Флориан Вигеле остава първи избор под рамката, въпреки доброто представяне на неговия заместник Доминик Тапай по време на отсъствието на Вигеле.



Австрийският страж се завърна успешно на терена, изигравайки ключова роля за последната победа на тима. Отборът обаче се сблъсква и с други кадрови проблеми преди важния двубой.



Защитниците Вацлав Йемелка и Ян Палуска са с продължителни контузии и вероятно ще отсъстват. Под въпрос са и нападателите Принс Аду, който беше извън групата по треньорско решение, както и Матей Видра, който постепенно се възстановява след операция на коляното.

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