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Младок дебютира за "соколите"

  • 21 окт 2026 | 09:54
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Младок дебютира за "соколите"

Един от най-обещаващите млади таланти от школата на Спартак (Варна) Даниел Павлов направи своя професионален дебют на 15 години в срещата от турнира за купата на страната срещу Етър. Младият халф, роден на 28 октомври 2010 година, на практика не успя да подобри дебюта за най-млад играч в историята  на клуба.

Короната все още се държи от Георги Дичев. Десният бранител осъществи дебют на 14 години и 9 месеца през втория полусезон на 2019 година в двубой от Втора Лига срещу Нефтохимик.

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