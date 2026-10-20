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Първокласен ресторант отваря целогодишно врати на "Армията" - пещите вече подгряват

  • 20 окт 2026 | 15:46
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Първокласен ресторант отваря целогодишно врати на "Армията" - пещите вече подгряват
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Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

В сърцето на Борисовата градина, на стадион "Българска армия" съвсем скоро ще отвори врати ново място за срещи, разговори и добра храна. Ресторант The Army ("Армията") е пространство за срещи, разговори и споделени моменти, което допълва визията на едно от най-модерните мултифункционални съоръжения в Европа.

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Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Разположен сред зеленината на Борисовата градина, ресторантът ще посреща своите гости през цялата година. Със своята съвременна кухня от висококачествени продукти и внимание към всяко предложение в менюто, The Army" е място, в което добрата храна и уютната атмосфера вървят ръка за ръка.

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията
БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

Екипът на ресторанта включва опитни професионалисти с дългогодишен опит в ресторантьорството и съвременната кулинария, преминали през едни от най-високите стандарти в бранша. Хора, които споделят общо разбиране за качество, уважение към добрата храна и стремеж всяко посещение да бъде запомнящо се преживяване.

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