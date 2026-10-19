Севиля се оплака и от втория гол на Реал Мадрид

От Севиля имаха сериозни претенции към съдийството при загубата с 1:4 в гостуването си на Реал Мадрид от деветия кръг на Ла Лига.

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В изказванията си след мача наставникът Луис Гарсия настояваше, че противниковият халф Арда Гюлер, който откри резултата със своя гол, е трябвало да бъде изгонен за удар с лакът още в 22-рата минута.

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Впоследствие от клуба изразиха недоволството си и от ситуацията при отбелязването на втория гол в двубоя, дело на Килиан Мбапе в 37-ата минута. Оттам имаха претенции за фал в атака на Ибрахима Конате срещу Роби Юр секунди преди попадението.

¿Podéis rebobinar 18"? Nos gustaría ver la jugada entera. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Ето защо под видеото на гола, което Movistar Plus сподели в Х, от Севиля написаха като коментар: “Можете ли да върнете назад с 18 секунди? Бихме искали да видим цялата ситуация.” След като от телевизията по-късно наистина качиха видео и с потенциалното нарушение, андалусийци добавиха с ирония: “Виж ти… Над три часа по-късно! Бяхте по-бързи в Х, отколкото в излъчването 🧐 🙈🤐”.

Vaya… ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión 🧐 🙈🤐 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Оттам се заядоха и с описанието на Movistar Plus относно гола на французина, гласящо: “Трябва да го поставят в “Лувъра”. Голям гол от чиста поезия на Мбапе срещу Севиля”. На свой ред, от клуба отговориха: “Прадо” е толкова близо, а вие се сещате за този, който е известен с кражбите…”

Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos… — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

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Снимки: Gettyimages