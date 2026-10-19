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Треньорът на Севиля: Помогнаха на Реал Мадрид да не изостане с 9 точки пред Ел Класико

  • 19 окт 2026 | 01:16
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Треньорът на Севиля Луис Гарсия Пласа отправи остри критики към съдийството след поражението на неговия тим с 1:4 при гостуването на Реал Мадрид в 9-ия кръг на Ла Лига. Основната тема след срещата остана спорната ситуация от 22-рата минута, при която халфът на домакините Арда Гюлер удари с лакът задържащия го Жерард Фернандес. Играчът на гостите падна на тревата, държейки се за лицето, но главният арбитър Матео Бускетс Ферер не отсъди нарушение, а отговорниците за ВАР решиха да не го викат да прегледа ситуацията на монитора.

Наставникът на андалусийците не скри разочарованието си на пресконференцията след двубоя: „Съдийството… В пълен състав те (Реал Мадрид - б.р.) напълно заслужиха успеха, но мачът можеше да е коренно различен. Лишиха ни от шанса да играем 11 срещу 10. Не искам да говоря повече за срещата, но е невероятно, че никой не повдига тази тема. На почивката Пеке повтаряше: „Удари ме, наистина ме удари“. Може би нямаше да спечелим, но в 25-ата минута на техния стадион при резултат 0:0 ние трябваше да бъдем с числен превес. Защо съдията не беше извикан пред монитора на ВАР? Може би за да не изостанат с 9 точки преди Ел Класико. Това беше чиста ситуация за намеса на видеоасистентите, всичко беше кристално ясно. Възмутени сме", заяви треньорът на Севиля.

Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма
Реал Мадрид отново вкара 4 гола, но този път без драма

Бившият испански рефер Едуардо Итуралде Гонсалес също коментира положението, изразявайки недоумение относно видеоповторенията: „Качеството на кадрите е изключително ниско – не се вижда ясно дали има контакт с лицето на Пеке. Сякаш не искаха това да се види, не вярвам, че не разполагат с по-чиста картина.“

В крайна сметка Реал Мадрид стигна до категорична победа с 4:1. Килиан Мбапе отбеляза два гола, Ян Диоманде се отличи с попадение и асистенция, а самият Арда Гюлер също успя да се разпише, откривайки резултата секунди след спорното положение.

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Снимки: Gettyimages

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